Los hermanos Duffer preparan un spin-off de ‘Stranger Things’

La quinta y última temporada de ‘Stranger Things’ esta cerca de su etapa de grabación y con el elenco listo para retomar la producción próximamente. Los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, los artifices detrás de la exitosa serie, ya han confirmado que esta será su despedida, pero parece que aún tiene más historias por contar. Los creadores han revelado sus planes de desarrollar un spin-off, dejando a los fanáticos intrigados sobre lo que vendrá después del último capítulo en Hawkins.

En una reciente entrevista con The Guardian, los hermanos Duffer insinuaron lo que nos depara en la emocionante conclusión de ‘Stranger Things‘. Matt Duffer compartió su entusiasmo al describir la quinta temporada como “la temporada uno en esteroides”. Promete ser la entrega más monumental en términos de escala, llevando a los espectadores de vuelta a Hawkins con la reunión de los chicos y Eleven, evocando la esencia de la temporada uno. Además, sugirió la posibilidad de spin-offs, aunque señaló que las tramas de Eleven, Dustin, Lucas y Hopper llegarán a su fin.

Fuera del universo televisivo, los Duffer Brothers han tejido una nueva narrativa que llevarán al teatro con Stranger Things: The First Shadow. Ambientada en 1959 en Hawkins, Indiana, la obra de teatro se basa en una historia original de los Duffer y colaboradores creativos como Jack Thorne y Kate Trefry. Ofrecerá una visión única al presentar versiones más jóvenes de Jim Hopper, Joyce Byers, Bob Newby y Henry Creel.

La obra promete sorpresas y momentos conmovedores, según los creadores. Con el brillante Stephen Daldry a la cabeza y el genio creativo de Kate Trefry, Stranger Things: The First Shadow es una experiencia que los fanáticos no querrán perderse.

Un spin-off animado de ‘Stranger Things’ por Netflix

Aunque ‘Stranger Things’ está llegando a su fin con su temporada 5, no será la última vez que veamos Hawkins y el Upside Down. La adorada serie de Netflix tendrá un spin-off animado. La serie será producida por los creadores originales, los hermanos Duffer, a través de su productora, Upside Down Pictures.

En los últimos meses, las noticias sobre nuevos proyectos que nacerían de ‘Stranger Things’, una de las grandes series originales de Netflix. Los spin-offs de la famosa producción aparentemente han estado en desarrollo durante los últimos años, pero no fue hasta hace poco que se confirmó oficialmente que en realidad era un nuevo spin-off que lleva a la serie de Netflix en una dirección completamente nueva. En las anteriores semanas se habló de un spin-off centrado en el personaje de Millie Bobby Brown, Once. Sin embargo, todo eso quedó en rumores.

“Siempre hemos soñado con un ‘Stranger Things’ animado en la vena de los dibujos animados del sábado por la mañana que crecimos amando, y ver este sueño hecho realidad ha sido absolutamente emocionante”, dijeron los hermanos Duffer en un comunicado. “No podríamos estar más alucinados con lo que Eric Robles y su equipo han ideado: los guiones y las ilustraciones son increíbles, ¡y no podemos esperar a compartir más con vosotros! La aventura continúa…”. También parece que los guionistas detrás de la exitosa serie de Netflix volverán.

Eric Robles, animador en series como RoboCop: Alpha Commando, Las macabras aventuras de Billy y Mandy, Jacob Two-Two, Skunk Fu! o Fanboy y Chum Chum, será el productor ejecutivo detrás de este nuevo proyecto junto a los propios hermanos Duffer y el director Shawn Levy.

Esta no será la primera manifestación animada de Stranger Things, ya que Netflix estrenó en 2022 un corto llamado Stranger Morning Cartoons donde diversos animadores daban su visión sobre escenas míticas de la serie.

