Millie Bobby Brown se despide de ‘Stranger Things’ para nuevos proyectos

La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su interpretación de Eleven en la exitosa serie “Stranger Things”, ha dejado entrever en una entrevista su disposición para abordar nuevos proyectos cinematográficos. Sin embargo, su preparación para consolidarse como actriz ha generado tanto reconocimiento como rechazo por parte de periodistas y representantes, quienes la llegaron a tildar de “inexperta”.

Durante su conversación con la revista Glamour, Millie compartió cómo la filmación de las escenas de “Stranger Things” implicaba una significativa inversión de tiempo en el set, lo que le impedía dedicarse a otros proyectos que tenía en mente. De manera tajante, expresó: “Estoy preparada para decir ‘gracias y adiós'”, enviando un mensaje contundente a los seguidores de la serie.

La actriz también relató que, a la temprana edad de trece años, fue catalogada como “insulsa” por parte de adultos debido a su inexperiencia. Esta crítica se originaba en que, en ocasiones, Millie intervenía mientras sus colegas respondían preguntas en entrevistas, lo que provocaba el desprecio tanto de la prensa como de los representantes, quienes no escatimaban en descalificaciones.

En esta misma entrevista, Millie compartió que está colaborando con los reconocidos hermanos Russo en la producción de “The Electric State”, una película ambientada en un mundo postapocalíptico en la que compartirá pantalla con Chris Pratt. Adicionalmente, afirmó estar “dispuesta a trabajar estrechamente” con el destacado actor en este proyecto.

En el marco de esta nueva etapa de su carrera, Millie aprovechó para mencionar su más reciente obra literaria, “Nineteen Steps”, en la que profundiza en los incidentes durante sus primeras entrevistas, aludiendo a que “resulta difícil lidiar con tales situaciones a los trece años”.

Sin embargo, la actriz también señaló que, aparte de esa experiencia, no ha enfrentado problemas con la producción de “Stranger Things”, dejando abierta la posibilidad de reunirse nuevamente con sus compañeros en futuros proyectos. Su disposición para explorar nuevos horizontes en el cine parece ser un paso importante en su carrera y un firme recordatorio de que su talento va más allá de su icónico papel en la serie que la catapultó a la fama.

Millie Bobby Brown podría llegar al altar con Jake Bongiovi

La actriz Millie Bobby Brown sorprendió a sus fans a principios de año al anunciar su compromiso con el modelo Jake Bongiovi a través de Instagram. Aunque se la había visto luciendo un anillo en el dedo anular en varias ocasiones, nadie esperaba realmente que la pareja fuera a casarse debido a su corta edad: ella tiene 19 años y él 20.

“Nos modelaron relaciones maravillosas y amorosas. Así que eso es algo que los dos queríamos. Su familia me aceptó y me acogió maravillosamente, y es muy agradable encontrar una segunda familia en eso”, “creo que tenía mucho miedo de ser una mujer fuerte en una relación. Cuando conocí a Jake, sentí que podía serlo. Él lo aceptó y lo alentó. Y me enamoré de mí misma estando con él”, aseguró Millie en una entrevista a Glamour.

“Jake está muy involucrado. Él es de gran ayuda durante todo el proceso”, dijo la actriz. “Nunca me he sentido sola en esto, lo cual creo que es realmente agradable. Siempre digo: ‘¿Es esta una buena idea? ¿Es una buena idea?’ Pero, en última instancia, es un día muy íntimo para los dos y estamos muy emocionados”, finalizó Bobby Brown recientemente a “Today”.

Sigue leyendo: