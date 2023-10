Peso Pluma se disfraza de Mike Wheeler de ‘Stranger Things’ | Video

Peso Pluma es el protagonista de la nueva campa帽a de Netflix para su celebraci贸n de Halloween, raz贸n por la que el cantante de corridos tumbados se convirti贸 en “Mike Wheeler“, un personaje de la serie ‘Stranger Things’, con quien sus fan谩ticos lo han comparado en repetidas ocasiones.

“Ahora s铆 soy Mike, perros”, dice Peso Pluma en el videoclip que lanz贸 Netflix para celebrar las fiestas de Halloween, donde predominan los disfraces inspirados en las series creadas por la plataforma de streaming, como 鈥淓l Juego del Calamar鈥, 鈥淢erlina y la familia Adams鈥, 鈥淟a Casa de Papel鈥, entre otros.

La participaci贸n de Peso Pluma en el video, se inspira en una fiesta de Halloween, en la que acapara la atenci贸n por llegar sin disfraz, sin embargo, se viste con una playera del 鈥淗ellfire Club鈥 como la de “Mike Wheeler” en ‘Stranger Things’, y los 谩nimos entre los asistentes se encienden.

“Compa, 驴qu茅 le parece ese disfraz? Puro Peso Pluma en Netflix Halloween”, se lee en la publicaci贸n de Netflix en sus redes sociales, la cual tambi茅n comparti贸 Peso Pluma en sus cuentas oficiales.

A los fans y seguidores del cantante de corridos tumbados les caus贸 mucha gracia el nuevo comercial de Netflix para Halloween. La pol茅mica no se dejo esperar, muchos usuarios dijeron que no era con Mike Wheeler con quien guardaba un gran parecido, y que m谩s bien era con Will Byers, interpretado por Noah Schnapp.

“Es una mezcla de Mike y Will”, “de ese no era, pero se agradece el gesto”, “M茅xico presente en todos lados”, 鈥淨u茅 fiestota. Se antoja ir鈥, 鈥淪e puso buena la fiesta鈥, 鈥淓l meme, si se pareceeee Mike Pluma鈥, 鈥淧eso Pluma se parece a Will鈥, 鈥淵 yo creyendo que vive disfrazado y con un corte de pelo villero鈥, 鈥淓l mejor cantante del momento鈥, fueron algunos de los comentarios.

En el video compartido por la plataforma de streaming, se observa el momento en que Mike Wheeler atraviesa la puerta hacia el mundo del “Upside Down” para convertirse en un 铆dolo del regional mexicano.

Peso Pluma pasa por un gran momento en su carrera

El joven cantante de corridos tumbados recientemente se convirti贸 en el primer mexicano que form贸 parte de uno de los espect谩culos de los MTV Music Awards, pero no s贸lo eso, sino que tambi茅n fue parte de los nominados, engalan贸 la alfombra rosa, fue de los m谩s entrevistados y con su talento puso a bailar a estrellas como Taylor Swift.

El regional mexicano y los corridos tumbados se han apoderado de las listas de reproducci贸n y es actualmente el g茅nero m谩s escuchado, incluso datos de Spotify, arrojan que Peso Pluma le arrebat贸 el puesto n煤mero uno como artista m谩s escuchado del mundo a Bad Bunny.

Es tanta la euforia de los asistentes al estar cantando sus corridos y tumbados, y algunos de sus temas de la m煤sica urbana, en un concierto en San Diego, California, el cantante bajo del escenario para tener contacto con sus fans.

Mientras interpretaba una de sus canciones tom贸 la decisi贸n de ir a reencontrarse con su p煤blico. Le sali贸 mal, ya que fue tanta la efusividad del p煤blico latino de San Diego, que le comenzaron a rasgar su ropa interior.

El cantante tra铆a una camiseta de tela estirable y un pantal贸n de una tela gruesa. Ambas prendas, junto con sus gafas oscuras y la acostumbrada gorra con la P aguantaron los jaloneos, pero sus calzoncillos no tuvieron la misma suerte. El mismo Peso Pluma, cuando subi贸 de vuelta al escenario mostr贸 como la el谩stica de su ropa interior qued贸 por un lado y la tela de algod贸n por otro.

