Javier Aguirre hace balance de la primera mitad de temporada del Mallorca: “Quedamos a deber puntos”

El desempeño del Mallorca en la primera mitad de la temporada puede considerarse como de menos a más. Sin embargo, el director técnico mexicano Javier Aguirre considera que el cuadro balear pudo haber tenido una mejor actuación en lo que respecta a resultados.

Así lo aseguró el “Vasco” Aguirre este sábado en la rueda de prensa previa al partido del domingo por la Copa del Rey en la que el Mallorca se verá las caras ante el Burgos de la segunda división española en una serie de los dieciseisavos de final.

Luego de contundentes victorias coperas ante rivales inferiores como Boiro (0-4) y Valle Egües (3-0) el Mallorca ha tenido un poco más de inconvenientes para lograr buenos resultados en LaLiga, en donde a pesar de todo se las han arreglado para empezar a salir de los puestos de descenso.

El Mallorca viene de una derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en donde pusieron en aprietos a lo actuales líderes del campeonato español. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

Más allá de eso, Javier Aguirre se mostró autocrítico con el desempeño de su equipo al considerar que pudieran estar un poco más arriba de la posición 14 que ocupan actualmente luego de sumar tres apenas tres victorias y nueve empates tras 19 jornadas para un total de 18 puntos.

“Quedamos a deber en puntos. Estoy contento con el juego que hemos mostrado, pero tendríamos que tener tres o cuatro puntos más”, consideró el experimentado estratega mexicano quien llegó a ser cuestionado durante una racha de 10 partidos sin poder ganar que tuvo el Mallorca.

Esa cosecha de puntos (18) tiene al equipo balear, hasta el momento, alejados de los puestos de descenso y encaminados a lograr el principal objetivo del Mallorca esta temporada: asegurar la permanencia en LaLiga.

El canadiense Cyle Larin es uno de los tres delanteros del Mallorca que ha logrado anotar esta temporada. Los otros son el lesionado Vedat Muriqi y Abdón Prats. (Rafa Babot/Getty Images)

Los dirigidos por Javier Aguirre se encuentran a tres puntos del último puesto para el descenso que ocupa el Cádiz, apenas por encima del Granada (11) y Almería (5). El Mallorca tiene al acecho a equipos importantes pero que no están pasando por un buen momento como Sevilla (16) y Celta de Vigo (16).

“El equipo es el que es”

El entrenador mexicano Javier Aguirre tampoco quiso hacer mucho énfasis en las necesidad que pueda tener el Mallorca en su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada y dejó ese tema a discreción de la gerencia del equipo.

“El equipo es el que es. En todas las líneas estamos balanceados, pero si la dirección considera que falta algo nos sentaremos y lo evaluaremos”, reconoció el “Vasco” Aguirre, quien señaló que jugadores como David López, Yuzún Ley, Rubén Quintanilla y Daniel Luna podrían recibir más oportunidades.

Finalmente, sobre el caso del argentino Brian Cufré, quien está de vuelta con el Mallorca tras un paso por el New York City de la MLS, Javier Aguirre aseguró que de momento se mantendrá entrenando pero sin ser tomando en cuenta para los encuentros.

“El director de fútbol me informó que tenía que entrenar con nosotros, no lo incluyo en ningún escenario, salvo que el club me lo pida. Por ahora solo está entrenando”, consideró el experimentado director técnico mexicano.

