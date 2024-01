Panadería de Compton reabre sus puertas tras robo masivo

La familia Ramírez, fundadora desde hace medio siglo de Ruben’s Bakery & Mexican Food está recibiendo un apoyo inusitado por parte de las comunidades latina y afroamericana de la ciudad de Compton y barrios circunvecinos.

La tienda fue reabierta tres días después del saqueo masivo captado en video de todo tipo de mercancía de la tienda, por parte de una horda de más de cien personas que se robaron todo.

Los ladrones estrellaron un vehículo Kia Soul blanco -presuntamente robado- en la entrada principal del negocio, ubicado en la intersección de la avenida Santa Fe y el Bulevar El Segundo. Hasta el momento nadie ha sido arrestado.

“Yo no estoy de acuerdo con las leyes de que se pueda robar hasta menos de $1,000 y no les hagan nada”, dijo Rubén Ramírez Jr., hijo del fundador de la tienda, hace 48 años, del mismo nombre.

“Es increíble que esto suceda”, añadió. “En nuestra vida, nunca pensamos que la gente pueda andar robando y no pase nada; a nosotros no nos criaron así y no sé qué estará pasando”.

Daños por decenas de miles de dólares

La madrugada del 2 de enero, el establecimiento de Ruben’s Bakery & Mexican Food, fue vandalizado por una turba de personas que, después de haber tomado una calle y efectuar arrancones, utilizaron un Kia blanco -al parecer robado- para destrozar la puerta de seguridad y los muros. Los daños ocasionados superan los $75.000.

“Cada día estamos calculando las pérdidas”, dijo Rubén Ramírez. “Destrozaron todo y el equipo que teníamos antes, y ahora cuesta el triple, después de la pandemia”.

Para la reapertura del negocio, Ramírez comentó a La Opinión que tuvo que solicitar crédito a sus proveedores, aunque toda la mercancía no les llegó a tiempo.

Sin embargo, toda la mañana del viernes el interior del negocio estuvo repleto de clientes que, además de solidarizarse con la familia, hicieron sus compras.

“¿Quieren que les ayudemos a limpiar? ¿Qué es lo que necesitan de nosotros?”, preguntaron los clientes.

“Fue muy lindo el apoyo de la comunidad”, dijo Rubén Ramírez, cuyo amigo, Ulisses Sánchez organizó una cuenta de GoFundMe, con el objetivo de recaudar $75,000. Al cierre de edición se habían recaudado 45,451 de 793 donaciones.

“En esta tienda encontramos el mejor bolillo de toda el área”, valoró Jorge Islas, cliente de Ruben’s Bakery & Mexican Food, desde 1986.

“Yo estoy trabajando cerca de la tienda y vine por un desayuno y un champurrado; hay que cooperar para que el negocio se vuelva a levantar”, dijo Jesús Sánchez, un trabajador de la construcción, de San Bernardino. “Lo que hicieron esas personas está muy mal, pero mucho depende de la educación o la desatención de sus papás”.

“Urge reforzar las leyes”

Sin embargo, Ulisses Sánchez criticó que, en la actualidad, “no se están aplicando las leyes como debiera ser”.

“Están construyendo un filtro donde la gente quiere comportarse como si no hubiera leyes ni penalidades por lo que están haciendo”, afirmó. “Todo esto lo estamos viendo con los todos los robos en cualquier tienda, como en el caso de la familia Ramírez”.

Sánchez, un especialista en medios sociales de Centro Strategies, consideró que “es urgente” que se refuercen las leyes para asegurar que las familias estén protegidas y que se inviertan recursos para atender a los jóvenes y evitar que desarrollen conductas criminales.

“Se aprovechan de la cero fianza y están tomando demasiadas ventajas para quebrantar la ley”, expuso. “Se requieren acciones penales agresivas para que paguen por el daño que están causando”.

Algunos fiscales de distrito, incluido George Gascón del condado de Los Ángeles, ya no piden libertad bajo fianza en casos de delitos menores, aunque él mismo no tiene jurisdicción durante las primeras horas y días cruciales después que se realiza un arresto.

Las decisiones sobre la fianza se toman en una estación de policía o en la oficina de un agente de fianzas. Si un sospechoso permanece bajo custodia por más de dos días hábiles, habrá una audiencia y es hasta ese momento cuando se involucrará al fiscal de distrito. Pero cuando el sospechoso es liberado, podrían pasar semanas antes de que se entere del caso el fiscal del distrito.

También, el fiscal del condado Los Ángeles ni siquiera tiene jurisdicción sobre muchos delitos menores.

De hecho, en la ciudad de Los Ángeles y en varias otras ciudades es el fiscal local quien se ocupa de los delitos menores y decide si se solicita la libertad bajo fianza.

Además, en 2021 la Suprema Corte de California dictaminó unánimamente que el requisito de la fianza en efectivo en la mayoría de los casos es inconstitucional porque viola el debido proceso y la igualdad de derechos de protección de los acusados, y que los tribunales del estado deben considerar todas las alternativas no monetarias a la fianza en efectivo.

¿Cuál es la señal de cumplimiento de la ley?

El concejal de Compton, André Spicer descartó que la conducta criminal de la multitud de jóvenes que invadieron y saquearon Ruben’s Bakery & Mexican Food se trate de un asunto generacional.

“No es una cuestión de comportamiento. Creo que hemos tenido gente mala a lo largo de la historia del mundo”, manifestó. “La cuestión es la aplicación de la ley. Si hay anarquía en la ciudad y no se detiene, eso significa que, si hay una señal de velocidad de 25 millas por hora y vamos a 50 millas todos los días, durante todo el día, ¿cuál es la señal de cumplimiento de la ley?”.

“Aquí no se trata de trata de poner toda la responsabilidad en los padres. No se trata de culpar a una generación de gente mala. Tenemos gente mala ahí fuera, pero ¿contamos con autoridades encargadas de hacerles frente? Esto simplemente no está sucediendo aquí”, señaló Spicer.

“Pero, si estuviéramos haciendo una protesta por [el asesinato de] George Floyd y aunque fuera una protesta pacífica, tendríamos a la policía disparando a la gente con balas de goma por manifestantes pacíficos, pero luego tenemos una toma de calle, el saqueo de una tienda y no tenemos respuesta. Este no es un maldito problema. Esto no es una cuestión de gobierno. Es cuestión de la aplicación de la ley”.

El mejor bolillo del área

Mientras tanto, a un costado de la caja registradora, sentada estaba Alicia Ramírez, esposa de don Antonio Ramírez, el fundador duranguense de Ruben’s Bakery & Mexican Food.

Ya habían pasado las lágrimas de desconsuelo por el masivo robo, aunque no hay calma total porque, como el Ave Fénix, el negocio apunta a que prosperará y renacerá de entre las cenizas.

“Pregúnteles a los clientes y verá si no le dicen que aquí vendemos el mejor bolillo del área”, comentó a La Opinión. “Pregúnteles si no tenemos una buena clientela, porque aquí nos quiere todo el mundo, y todos nos conocen que somos gente buena”.

En efecto, el cariño de la gente para la familia Ramírez fue correspondido por la cantidad de gente que ha vuelto a hacer sus compras en el negocio, en el que don Rubén Ramírez comenzó hace 48 años la tradición de regalar una paleta de dulce o caramelos a cada niño que visite la tienda con su familia.

“Ahorita no lo estamos haciendo, porque los ladrones ¡se llevaron todos los dulces!”, dijo Rubén Ramírez Jr.

Terror en Compton

Emma Sharif, alcaldesa de la ciudad de Compton, donde una horda de más de cien criminales -en su mayoría jóvenes- saquearon la pastelería, tienda y carnicería Ruben’s, no dudó en decir que ese tipo de actos “aterrorizan”.

“Y sí, estos tipos están aterrorizando a las pequeñas empresas de su ciudad, de su propia comunidad”, dijo. “Los panaderos mexicanos vienen a trabajar todos los días a trabajar allí e intentan cuidar de su familia, pero cuando [los ladrones] entran, simplemente aterrorizan”.

¿Cuál será el futuro de las pequeñas empresas en su ciudad, con este tipo de ataques y robos?

“Las pequeñas empresas, sin duda, son la columna vertebral de esta comunidad y nos aseguraremos de que podamos hacer todo lo que sea [necesario] para protegerlos. Podemos trabajar con las autoridades y abordar estos problemas, Nadie debería tener que soportar todo ese tipo de comportamientos”.

¿Está la ciudad planeando proteger a los propietarios, -especialmente a los hispanos- porque un gran porcentaje de la turba eran adolescentes y jóvenes afroamericanos?

“Nuestro trabajo es proteger a todos. Así que seguramente lo haré. Quiero cuidar y proteger a las empresas, así como a todos los demás en la ciudad”.

Los dueños de la pastelería perdieron miles de dólares en bienes, propiedades, mercancías y muchas cosas. ¿La ciudad tiene un plan para ayudar a esta familia a recuperarse de todas las pérdidas?

“Tengo que hablar con el administrador de la ciudad para saber cómo…La ciudad colabora estrechamente con el Departamento del Sheriff; se está trabajando para identificar a los responsables del incidente reciente. La seguridad de cada residente, especialmente de los miembros de nuestra comunidad, es nuestra principal prioridad. Solo quiero que sepan eso”.

Los robos masivos se han incrementado por todas partes ¿Qué cree que está pasando con los adolescentes, con la nueva sociedad? ¿Perdieron el respeto y el miedo a la ley?

“Permítanme decirles que, realmente estos incidentes son profundamente preocupantes y van en contra de los valores de esta ciudad. Condenamos tales acciones en los términos más enérgicos. Nuestro enfoque ahora es, justicia rápida para los perpetradores y apoyo a los afectados. No toleraremos ninguna forma de violencia o discriminación dentro de nuestra comunidad y estamos trabajando estrechamente con las autoridades para garantizar que se haga justicia”.

Nadie está llamando a que esto sea discriminación o un crimen de odio contra los mexicanos o los hispanos porque el 71% de la ciudad son hispanos. ¿Pero, hay malas relaciones entre afroamericanos e hispanos en su ciudad?

“Una cosa que he hecho en esta ciudad y que sigo promoviendo es la unidad y el entendimiento; ese fue siempre uno de mis proyectos que llegué [en 2021]; fue uno de los proyectos en los que nos centramos porque queremos asegurarnos de estamos unidos como comunidad. Por eso estamos organizando eventos que celebran la diversidad, el diálogo abierto y colaboración con líderes comunitarios para salvar cualquier incidente. Es crucial que sigamos construyendo nuestra ciudad, donde todos se sientan seguros, respetados y valorados al participar en estas iniciativas. Estamos comprometidos a fortalecer las relaciones entre las comunidades afroamericanas e hispanas y continuaremos avanzando”.