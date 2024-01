Altair Jarabo luce su figura en bikini, posando en la playa mientras toma agua de un coco

Altair Jarabo ha dado una sorpresa a sus millones de seguidores en Instagram, con sus primeras publicaciones de 2024. Ella presumió su escultural figura en la playa de un exclusivo resort, usando un bikini negro y posando mientras tomaba agua de un coco.

La bella actriz mexicana compartió un mensaje a sus fans por este año que comienza, y expresó un deseo para todos ellos: “Que nunca pongamos en manos de los demás cuánto o cómo nos valoramos a nosotros mismos. Que seamos siempre nuestros más grandes cómplices y que no nos procuremos nada más que lo mejor!”

Hace algunos días Altair causó sensación por el outfit que usó para acudir a la boda de su amiga Michelle Renaud; fue un minivestido color nude cubierto con una gasa adornada en pedrería. La foto que compartió en esa red social superó los 100,000 likes, y junto a ésta escribió: “Qué boda tan bonita! Estoy feliz de ver a mi adorada Michelle Renaud, tan radiante, bella, y feliz como ella merece al lado de Matías Novoa, formando una familia tan especial para nosotros”.

Luego de su trabajo en la serie “Juego De Mentiras” la actriz regresará a las telenovelas, con uno de los personajes principales en “El Amor No Tiene Receta”, producción de Juan Osorio. En su preparación para el papel ella se mostró entrenando boxeo y esgrima: “Una de las cosas gratificantes y a la vez retadoras de mi trabajo es que cuando un personaje sabe hacer algo en la ficción, yo estoy en proceso constante de aprenderlo 🙂 Ya seeee que hay muchos dones y doñas expertines con muchas observaciones de lo que puedo estar haciendo mal 😉 Pero estos pequeños procesos me son un recordatorio de que ningún aprendizaje empieza impecable, y la apertura para empezar, recapitular, hacerlo imperfecto y tener minúsculas mejoras progresivas en cualquier aspecto, nos mantiene vivos, alertas y humildes”.

Aún no se sabe la fecha de estreno de esta nueva telenovela, pero Altair describió a su personaje (llamado Ginebra) como “un ser oscuro. No se ha tentado el corazón para tomar absolutamente ningún camino que la lleve a lo que ella quiere, o a lo que ella no quiere; no permite que nada se interponga, ni la moral, ni la ética, ni otras personas, ni la vida, ni nada”.

