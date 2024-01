Fernando Alonso analiza su futuro en la Fórmula 1; 2024 será clave

Fernando Alonso continúa coqueteando con un eventual retiro en la Fórmula 1, o al menos es algo que podría estar sobre la mesa dependiendo especialmente de las sensaciones del piloto español para lo que será la temporada del 2024.

Abu Dhabi puso punto y final a la temporada del año 2023 de la Fórmula 1 pero todos los pilotos y los equipos ya trabajan en pro de lo que será el Gran Premio de Bahrein, el primero de 24 grandes premios, la misma cantidad de carreras que se proyectaron en su momento para esta campaña.

En 2023 hubo un total de 22 Grandes Premios ya que el de China no se llevó a cabo debido a las estrictas políticas sanitarias del gobierno de dicha nación y las inundaciones en Imola canceló el de Emilia Romagna.

Fernando Alonso cuenta con un total de 377 grandes premios en sus espaldas, un logro histórico ya lo coloca a punto de ser el primer piloto que alcance las 400 carreras en sus guantes, un récord que se podrá concretar por la gran cantidad de grandes premios en tiempos actuales, pero que, por otro lado, causa un exceso de cansancio a los pilotos, por lo que incluso Fernando Alonso ha contemplado seriamente el retiro de la máxima categoría del automovilismo profesional.

🤯🏎 "LA TEMPORADA QUE HIZO ALONSO, NADIE LA VEÍA VENIR"



Analizamos el temporadón de Fernando Alonso desde los ojos de @giselle_zm 🔥#F1xFSMX pic.twitter.com/Dku7ho5GLF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 28, 2023

“Quizá con este calendario tan exigente y cosas así algún día sienta que ha llegado el momento de dejarlo. Hay otras cosas en la vida, ya ha sido una temporada muy exigente con 22 carreras y el año que viene habrá 24 carreras…”, indica el asturiano en declaraciones emitidas por el portal especializado en deportes de motor, RacingNews365.

Calendario muy cargado y exigente

“Dije incluso antes de 2018, que el día que deje de competir no será porque no me sienta motivado para pilotar. Si me siento tan bajo, creo que se notará y no estaré contento con mi rendimiento, y entonces seré el primero en levantar la mano y decir: ‘Vale, ha llegado el momento’. Pero no creo que llegue ese momento en cuanto a sentirme así de bajo, porque tengo una confianza extrema en mí mismo con mi rendimiento. He descubierto que son tres carreras juntas y son este tipo de cosas las que agotan mi batería y no la conducción”, explica.

Alonso tendrá una temporada 2024 en donde si bien estará motivado al máximo para poder ganar la mayor cantidad de carreras y rendir a un muy buen nivel como es costumbre en su carrera, también tendrá tiempo para analizar y reflexionar sobre sus sensaciones por el exceso de carreras en el año y valorará todo de acuerdo a como se vaya desarrollando la temporada.

“El año que viene veré cómo me siento con 24 carreras. Si tengo la sensación de que ya no rindo como espero de mí, seré el primero en levantar la mano”, afirmó el piloto español.

Sensaciones del 2023

“Soy honesto, me esperaba en los puntos en el 80% de las carreras, entre el 50 y 60% en la Q3 y, afortunadamente, una vez en el podio. Con los dos Red Bull, los dos Mercedes y los dos Ferrari, estar entre los tres primeros me pareció una misión imposible”, apuntó el español. “Para este equipo, pelear constantemente en la zona delantera fue nueva experiencia y lo hicimos mejor de lo que podíamos esperar”, finaliza.

2024 es un año en donde Aston Martin se plantea subir peldaños y competir al mismo nivel o tan siquiera muy cercano al de Red Bull, y quieren dejar atrás el bajón de rendimiento a lo largo de lo que fue la segunda parte de la temporada del 2023.

“La razón de nuestra caída fue por una filosofía de desarrollo muy agresiva”, aseguró Dan Fallows, director técnico de la escudería, explicando lo que fue el bajo rendimiento del AMR23 de Alonso en la segunda mitad de la temporada.

