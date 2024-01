¿El jugo verde es bueno para ti?

Esas bebidas y polvos prometen grandes beneficios, pero no siempre los cumplen.

La cantidad de espinacas y otros vegetales verdes en los jugos verdes puede variar significativamente.

By Sally Wadyka

La idea de beber verduras resulta atractiva para muchos. Tal vez no te guste el sabor de los vegetales o no quieras perder el tiempo preparándolos. O (y aquí está la magia del marketing en acción) piensas que un jugo o batido verde es una de las cosas más saludables que puedes consumir.

“Lo más importante que hay que entender acerca de las bebidas verdes es que, si bien en algunos casos pueden ayudar a complementar una dieta saludable en general, no reemplazan a los alimentos en sí”, dice Whitney Linsenmeyer, PhD, profesora asistente en el departamento de nutrición y dietética en la Universidad de Saint Louis en Missouri. Aquí te contamos lo que necesitas saber sobre las diversas opciones de bebidas verdes que existen.

Beneficios del jugo verde

Un jugo verde puede ser una bebida refrescante y, a veces, baja en calorías y azúcares. Por ejemplo, Suja Uber Greens tiene 50 calorías y solo 5 gramos de azúcares naturales en 12 onzas. Los jugos retienen gran parte de las vitaminas y minerales de las verduras de hojas verdes (u otras verduras).

“Para las personas que no comen suficientes vegetales, esta es una manera fácil de obtener sus nutrientes”, comenta Kristina Petersen, PhD, profesora asociada de ciencias nutricionales en la Universidad Penn State. Pero para hacer estos jugos la pulpa de los vegetales se tira, lo que significa que se está perdiendo fibra.

Y también asegúrate de consultar la lista de ingredientes de los jugos que contienen frutas y azúcares. El jugo Bolthouse Farms Daily Greens, por ejemplo, incluye el jugo de manzana como su primer ingrediente y tiene 23 gramos de azúcares en 12 onzas. “Sin fibra, ese azúcar se absorbe más fácilmente y aumentará el nivel de azúcar en la sangre más rápidamente que si comieras esas verduras o frutas enteras”, agrega Petersen. Los jugos recién exprimidos también son caros. Podrías comprar productos para una semana por el costo de un par de botellas de jugo verde.

Beneficios del batido verde

A diferencia de los jugos, los batidos se elaboran con verduras enteras, por lo que pueden ser una buena fuente de fibra y nutrientes. Pero lo mejor es que hagas tú el tuyo propio. (Prueba nuestra receta de batido Lean Green Dream). Los batidos disponibles comercialmente podrían tener mucho jugo y muy pocas frutas o verduras enteras. Por ejemplo, el batido Veggie Lemon Ginger Spinach de Smoothie King enumera cuatro tipos de jugos de frutas antes de llegar a las espinacas y la col rizada. “La percepción es que estás bebiendo verduras saludables, pero en su mayoría es solo jugo de frutas de color verde”, expone Linsenmeyer. Agregar una proteína a un batido, como yogur, leche o mantequilla de nueces, lo hará más abundante.

¿Qué pasa con los polvos verdes como ‘superalimento’?

Se supone que aumentan la energía, mejoran la salud intestinal y cerebral y refuerzan el sistema inmunológico. La mayoría tiene una larga lista de ingredientes que van mucho más allá de las verduras y las frutas, como semillas, algas, hierbas, probióticos y hongos. Pulverizar todos esos ingredientes hasta convertirlos en polvo significa que obtienes una forma concentrada de muchos nutrientes, lo cual no siempre es bueno. Algunos suministran el 500 o incluso el 1,000% del valor diario de ciertas vitaminas y minerales, “niveles que tienen el potencial de causar toxicidad y también podrían interactuar negativamente con algunos medicamentos”, asegura Linsenmeyer, como los anticoagulantes. “Estas bebidas no son ‘alimentos’, son suplementos”, agrega. Eso significa que no están estrictamente regulados y debes informar a tu médico de que los estás tomando. Otro inconveniente: el suministro de polvo verde para un mes puede costar entre 40 y casi 100 dólares.

Las mejores licuadoras para hacer batidos

A continuación, se muestran algunas de las licuadoras que obtuvieron buenos resultados en las pruebas de CR y recibieron las mejores calificaciones por crear una textura suave y consistente. Consulta nuestras calificaciones de licuadoras y nuestra guía de compras para obtener más información.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de febrero del 2024 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.