Elijah Blue Allman, hijo de Cher, informa que la tutela de su patrimonio no es necesaria

A finales de diciembre de 2023 la cantante Cher solicitó la tutela de su hijo Elijah Blue Allman, argumentando que éste tiene problemas por su abuso de sustancias, con lo cual podría gastar todo su dinero en poco tiempo. Su petición fue rechazada, y ahora el músico expresó que no es necesario que alguien administre su patrimonio.

El sitio Page Six dio a conocer el contenido de los documentos que Allman, de 47 años, presentó en una corte de Los Ángeles, aclarando que “una tutela del patrimonio no es necesaria en este momento, no existe ningún motivo para el nombramiento de un tutor, el tutor propuesto no tiene derecho a prioridad y el tutor propuesto no es apto para desempeñar sus funciones”.

Elijah Blue agregó que aunque ha sido un adicto y ha gastado dinero “de una forma que no siempre ha sido la más responsable” actualmente se encuentra bajo los cuidados de un médico y atendiendo reuniones de Alcohólicos Anónimos. Además, dijo que se sometió a una prueba de drogas y que está dispuesto a repetirla en los próximos meses.

Cher nunca se ha llevado bien con Marieangela King, la ex esposa de su hijo, quien la acusó -en noviembre de 2022- de haber intentado “secuestrarlo” enviando a varios hombres para llevárselo de un hotel en el que se hospedaba. Ahora él declaró que está reconciliándose con King, y que ésta, en algún momento, podría llegar a ser la curadora de sus bienes.

“Creo que mi esposa tendría prioridad para ser nombrada curadora, si fuera necesario, pero yo tampoco necesito eso…Si bien entiendo que mi madre, la tutora propuesta, cree que está velando por mis mejores intereses y aprecio su amor y apoyo, no necesito su ayuda o apoyo no solicitado en este momento. Si lo necesito, sé que mi madre seguirá brindándome amor y apoyo, como siempre lo ha hecho”.

Finalmente, Elijah Blue Allman objetó las declaraciones de su madre acerca de que se encontraba desaparecido, aclarando que ha estado viviendo en México desde hace varios meses con Marieangela. “Estoy limpio y sobrio de sustancias ilícitas desde hace más de 90 días, soy totalmente capaz y estoy comprometido a administrar el dinero que recibo trimestralmente del fideicomiso que me dejó mi difunto padre”, concluyó.

Sigue leyendo: