Horóscopo: qué será de tu semana del 8 al 13 de enero de 2024

El horóscopo de la semana le dice a tu signo del zodiaco qué le espera del 8 al 13 de enero de 2024.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: En alegre reunión con su entorno. Las relaciones se afianzan. Tiempo de comunicación, de viajes, audacia y de intensa vida social.

DINERO: A fuerza de trabajo y vocación pondrá en funcionamiento la economía. La formación es su mejor herramienta.

CLAVE DE LA SEMANA: El contacto con una persona creativa será su estímulo.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Venus en Casa 8 augura pasiones intensas pero peligrosas. Desean cuidarlo pero no se atreven porque usted se muestra muy fuerte.

DINERO: Hará lo que le gusta y si bien no le rendirá económicamente como soñaba, será un momento de privilegio.

CLAVE DE LA SEMANA: Exprese sus necesidades, no ponga distancia.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Venus augura un encuentro sentimental estrecho y una oportunidad única para consolidar su situación de pareja.

DINERO: Primero haga un balance y recién después elija lo que más rinda. El tiempo es oro, no lo desaproveche.

CLAVE DE LA SEMANA: Ubíquese. No ponga las manos en el fuego por nadie.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Amores responsables, estables y con mucho diálogo. Gran etapa para un noviazgo serio, casarse o incluso soñar con tener un bebé.

DINERO: Bien plantado en la realidad. No malgaste su buena fortuna en el trabajo, reúna fuerzas y avance.

CLAVE DE LA SEMANA: Si un consejo lo paraliza… no escuche.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Una emoción nueva y revitalizante, como caída del cielo. Coincidencias que conducen a relaciones y encuentros del pasado sanadores.

DINERO: Algo disperso, su actitud puede llevarlo a perder credibilidad en materia de negocios. Riesgo de errores.

CLAVE DE LA SEMANA: Los amores pasajeros no tienen cabida al día de hoy.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: La pasión arrebatada queda como en una nebulosa pero los amores sosegados acompañan esta semana y sostienen.

DINERO: La comunicación con sus asociados será fluida. Escuche con atención y no habrá margen de error en los negocios que emprenda.

CLAVE DE LA SEMANA: Jamás es cierto que mejor malo conocido que bueno por conocer.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Se acortan distancias y los lazos de amistad se estrechan fuerte. Por muy ajeno que se muestre los reclamos de pareja, le resonarán.

DINERO: Hará fortuna anticipando resultados, los cambios serán para mejor. Siga adelante con sus objetivos.

CLAVE DE LA SEMANA: Feroz competencia. Tome distancia y haga un plan eficaz.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Con preocupaciones prácticas pero feliz. Días serenos para celebrar en compañía amorosa cada maravilla. Diez puntos en convivencia.

DINERO: Defenderá lo que considera justo. Buen momento para modificar algunas condiciones desfavorables de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si dio su palabra tendrá que poner las promesas en práctica.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Conexión emocional óptima y buena fortuna amorosa. Lo imposible ayer es posible hoy. Gran amistad.

DINERO: Mucho más analítico y certero que lo habitual. Tendrá oportunidades excelentes en negocios e inversiones.

CLAVE DE LA SEMANA: No vaya al choque, la verdad ajena puede no ser su verdad.

Capricornio

22/12 al 21/01

AMOR: Evite explosiones internas, estará muy sensible y reaccionará a la menor chispa. Venus en su Casa 12 indica desilusiones.

DINERO: Sus relaciones públicas no ayudan demasiado aunque las comerciales prosperan. A cuidarse de las rivalidades.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite críticas apresuradas si alguien que quiere se esfuerza.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Entre debates, alianzas y tareas en común se estrechan los lazos de amistad y la familia se integra al círculo. La pasión puede esperar.

DINERO: ¿Aplauden largamente su desempeño pero nadie le ofrece apoyo financiero? No se desanime, pronto lo harán.

CLAVE DE LA SEMANA: Para multiplicar las alianzas no inicie luchas.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Logra independizarse a fuerza de trabajo. Los suyos agradecen su responsabilidad pero reclaman afecto y tantas demandas lo agobian.

DINERO: Logros importantes en el trabajo, reconocimiento y gran lucidez. Buen momento para un cambio de táctica.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje intimidar por los prepotentes.

Por Kirón

