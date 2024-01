Muere la actriz Cindy Morgan, protagonista de ‘Tron’

La actriz Cindy Morgan falleció a los 69 años de edad. El cuerpo de la actriz, conocida por sus papeles de Lacey Underall en ‘Caddyshack’ y Yori en ‘Tron‘, fue encontrada en su casa de Lake Worth Beach, Florida, el 30 de diciembre después de que su compañera de cuarto llamara a la policía.

De acuerdo con el portal TMZ, el cuerpo de la estrella de cine fue hallado en su casa el pasado 30 de diciembre por su compañera de piso, quien llamó a la policía al percatarse del fuerte olor que salía de su habitación.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte de la actriz de “Tron”, sin embargo, un representante de la oficina del Sheriff en Palm Beach señaló que habría sido de causas naturales en los últimos días de diciembre. La compañera de Morgan fue quien alertó a las autoridades, pues al llegar a su casa se percató de un olor desagradable que salía de la habitación.

La oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach confirmó al portal People que la compañera de cuarto de Morgan descubrió su cuerpo en su casa de Florida en Lake Worth Beach el 30 de diciembre después de regresar a casa para las vacaciones. Las autoridades no pudieron especificar cuándo murió, aunque no sospechan de un asesinato y creen que murió por causas naturales. Morgan fue vista con vida por última vez el 19 de diciembre.

Inicios de la actriz Cindy Morgan

Originaria de Chicago, Cindy Morgan comenzó su carrera en la industria de la televisión como chica el clima y locutora de radio, luego de ello se lanzó como DJ para después enfocarse en la actuación. Se mudó a Los Ángeles en los 70 y gracias a su talento obtuvo un papel como modelo en la telenovela “Iris Spring”.

El papel que impulsó su carrera fue el que realizó como Lacey Underall en “Caddyshack” donde compartió créditos con estrellas como Bill Murray, Chevy Chase, Rodney Dangerfield y Henry Wilcoxon. Este proyecto le abrió las puertas a otros en el séptimo arte como “Tron” en la que trabajó junto a Jeff Bridges, Bruce Boxleitner y David Warner.

Morgan recordó la experiencia de hacerse famosa por el personaje, Lacey Underall, en una entrevista de 2012. “Caddyshack fue mi primera película y diré que el producto final fue completamente diferente”, dijo.

Cindy Morgan pasó a protagonizar Tron (1982) como Lora Baines, una programadora de computadoras, y Yori, su alter ego. La película es aclamada como una de las primeras en usar secuencias extendidas de CGI. Aunque Morgan no estuvo en la secuela, Tron: Legacy (2010), regresó a la franquicia como la voz de Ma3a en el videojuego Tron 2.0 de 2003.

Otros proyectos en los que Morgan protagonizó incluyen la película de comedia y terror The Midnight Hour (1985), la comedia de ciencia ficción hecha para la televisión Amanda and the Alien (1995) y programas de televisión como The Love Boat, CHiPs, Matlock y Harry and the Hendersons.

Sigue leyendo:

Nick Carter lamenta la muerte de su hermana Bobbie Jean en redes sociales

Fallece la cantautora María Amparo Rubín Tagle a los 68 años

Fallece a los 41 años Bram Inscore, compositor del grupo BTS

Muere la actriz mexicana Ana Ofelia Murguía, a los 90 años