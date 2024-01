Fallece a los 41 años Bram Inscore, compositor del grupo BTS

El músico, compositor y arreglista estadounidense Bram Inscore falleció a los 41 años. Entre sus créditos destacan canciones que escribió para la boy band surcoreana BTS, el cantante Troye Sivan, Beck y Hayley Kiyoko.

La familia de Inscore (quien se suicidó tras enfrentar una depresión durante mucho tiempo) emitió un comunicado en el que dieron a conocer la triste noticia: “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Bram Inscore, quien puso fin a su vida después de una dura batalla contra la depresión. Bram era un “músico de músicos”, productor, compositor y multiinstrumentista, que prestó su talento a artistas como Beck, Troye Sivan y BTS. Desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió ingeniosamente a la música, pero nunca a su propio ego. Una profunda compasión y un ingenio mordaz estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó elogios ni aprobación. Era verdaderamente un espíritu único, y aunque su alma abandonó su cuerpo, vivirá para siempre en su música”.

Nacido en San Francisco, Bram comenzó tocando el bajo en la preparatoria, y poco después ingresó a la Universidad del Sur de California para estudiar jazz y música clásica. Hizo giras con Beck -con quien colaboró en el aclamado álbum Morning Phase, que obtuvo el premio Grammy en 2015- y la cantante francesa Charlotte Gainsbourg. Escribió “Youth”, uno de los sencillos más conocidos de Sivan, que fue un éxito Top 40 en Estados Unidos.

En cuanto a su trabajo como compositor para grupos de K-pop, destacan las canciones “Louder Than Bombs” (incluida en el álbum de BTS Map Of The Soul: 7, de 2020), “Space”, de NCT 127, y “Wish You Were Here” de SuperM. Inscore publicó muy poco en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver tocando el bajo, posando con su mascota y en un campamento de composición.

De manera independiente, Bram Inscore también lanzó un álbum titulado B.R.A.M. en 2009. Al músico le sobreviven su esposa Lin Agnholt; sus padres (Karen Katz y James Inscore) y su hermano Kipling Inscore. Descanse en paz.

