El grupo Slipknot es demandado por supuesto lucro con la muerte de su baterista

El vocalista Corey Taylor y el percusionista Michael Shawn Crahan, integrantes de la banda de rock Slipknot, han sido demandados por Steamroller, LLC, compañía a cargo del patrimonio del baterista Joey Jordison -fallecido en 2021- por un supuesto lucro con la muerte de este último, con el objetivo de aumentar las ventas de su álbum The End, So Far, de 2022.

El sitio Page Six dio a conocer gran parte del contenido de la demanda, en la que se destaca lo siguiente: “Mientras familiares, amigos y fans lamentaron la pérdida del legendario baterista, ningún compañero en la banda expresó sus condolencias a la familia de Jordison tras su fallecimiento. En cambio, Taylor y Crahan buscaron despiadadamente sacar provecho de la muerte de Jordison”.

Los demandantes también exponen que el vocalista expresó en entrevistas que The End, So Far era un trabajo inspirado en la muerte del baterista: “Taylor dedicó públicamente el álbum a Jordison, afirmando que la comprensión del fallecimiento de Jordison ‘se introdujo’ mientras hacía el álbum. Taylor incluso reconoció en una entrevista que él y Crahan habían maltratado a Jordison, y les dijo a los fans que “esperaban arreglar las cosas con él, y es una de esas cosas que te dicen: cualquier cosa que tengas que hacer, hazla ahora, porque nunca sabes cuándo vas a perder a alguien”.

Joey Jordison fue uno de los fundadores de Slipknot, pero en 2013 los otros integrantes anunciaron en un comunicado que ya no pertenecía a la banda, deseándole lo mejor. Un año después el baterista informó que padecía mielitis transversa aguda -una enfermedad causada por la inflamación de la médula espinal-, pero también aclaró que había sido despedido del grupo a través de un email: “A mis fans, amigos y asociados… quiero dejarles muy claro que NO DEJÉ SLIPKNOT. Esta banda ha sido mi vida durante los últimos 18 años y nunca la abandonaría, ni a ella ni a mis fans”.

Steamroller también argumenta que los músicos de Slipknot nunca devolvieron los instrumentos de Jordison -aunque lo habían prometido por escrito-, exponiendo éstos y hasta la ropa del músico en el festival musical Knotfest. Los abogados del grupo han solicitado que se desestime la demanda, y en documentos declaran lo siguiente: “Los demandados niegan todas y cada una de las acusaciones y supuestos reclamos establecidos en la demanda, y niegan además que el demandante tenga derecho a compensación alguna”.

Sigue leyendo: