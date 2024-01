Lewis Capaldi informa sobre su estado de salud, tras su retiro voluntario de los escenarios

En el verano de 2023 el cantante escocés Lewis Capaldi anunció que haría una pausa indefinida debido a que padece Síndrome de Tourette, el cual le provoca tics y ataques de ansiedad con los que pierde la voz. Después de su actuación en el Festival de Glastonbury, consideró que lo mejor era retirarse de los escenarios hasta que hubiera una mejoría.

Ahora, el artista de 27 años recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para publicar un largo mensaje en el que informa sobre su estado de salud: “Como la mayoría de ustedes saben, actualmente me estoy tomando un tiempo libre para concentrarme en mi salud y bienestar, y todo va muy bien. He estado trabajando con algunos profesionales increíbles, para ayudarme a aprender y afrontar mejor el Síndrome de Tourette y los problemas de ansiedad. Estoy muy feliz de poder decir que he notado una mejoría notable desde que decidí tomarme un tiempo libre en junio.

“Por ahora voy a seguir tomándome un tiempo para seguir cuidándome, tal vez escribiendo algo de música nueva y tomándome un momento para reflexionar sobre algunos de los años más increíbles de mi vida. ¡Quiero estar absolutamente seguro de que estoy al 100 por ciento antes de volver a salir apropiadamente para más shows y hacer lo que más amo!”

a wee update, happy new year x pic.twitter.com/w0MzXgtTtX — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) December 31, 2023

Lewis también tenía preparada una sorpresa para sus fans, y en el primer minuto de 2024 estrenó en plataformas digitales una versión especial de su álbum Broken By Desire To Be Heavenly Sent, con cinco canciones inéditas. Al respecto, escribió: “¡Antes de que decidiera irme un poco, en algún momento siempre había querido lanzar una versión extendida del álbum. Después de algunas discusiones sobre si era lo correcto o no, he decidido que sería una pena que estas cinco canciones adicionales, que son tan increíblemente especiales para mí, se quedaran en mi disco duro y nunca vieran la luz del día”.

El cantante no regresará a los escenarios en 2024, pero sí grabará canciones para su próximo disco, que podría estar listo en el otoño. Su más reciente sencillo, “Wish You The Best”, ocupó el Top 40 en Estados Unidos el año pasado.

