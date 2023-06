Lewis Capaldi anuncia un retiro temporal, luego de perder la voz en su más reciente concierto

Hace algunos meses el cantante escocés Lewis Capaldi anunció que padece el Síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico que le provoca tics y el no poder seguir cantando en momentos de estrés o intensa emoción. El pasado fin de semana, durante su show en el festival de Glastonbury, él perdió la voz mientras interpretaba su éxito “Someone you loved”, pero sus fans -que están al tanto del problema- corearon el tema hasta el final. @tammioli Lewis Capaldi at Glastonbury. @Lewis Capaldi I feel you really need to take some time to yourself it’s clear you are struggling right now. We will all still be here when you return ❤️ #lewiscapaldi #glastonbury #torettes #johnlogitech ♬ Get You The Moon – Kina

Debido a todo ello, Lewis recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores en un largo mensaje que dejará los escenarios por el resto de este año para centrarse en su enfermedad, pero continuará con la promoción de su álbum Broken by desire to be heavenly sent: “Siento mucho hacerles saber que me voy a tomar un descanso de hacer giras en el futuro…La verdad es que aún estoy aprendiendo a adaptarme al impacto de mi Tourette, y el sábado se hizo obvio que necesito pasar mucho más tiempo poniendo en orden mi salud física y mental, para que pueda seguir haciendo todo lo que amo por mucho tiempo”.

El cantante también agradeció a su familia y al equipo de médicos que lo han ayudado durante todos estos meses, pero prometió regresar: “Cantar para ustedes cada noche es lo que siempre he soñado, por lo que ésta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Regresaré tan pronto como pueda”.

