Lewis Capaldi podría dejar su carrera como cantante si empeora el trastorno que padece

El cantante de 26 años Lewis Capaldi descubrió en 2022 que padece Síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico que le provoca tics en múltiples ocasiones, y en una reciente entrevista con el periódico Times of London no descartó la posibilidad de retirarse de la música si el problema empeora.

“Si esto llega a un punto el que me esté haciendo daños irreparables, renunciaré…es sólo al hacer música cuando me sucede…todo es más fácil cuando toco la guitarra, lo cual odio. Soy una contradicción andante” dijo el artista escocés, cuyo nuevo álbum Broken by desire to be heavenly sent será lanzado el 19 de mayo.

Hace algunas semanas se dio a conocer un video que muestra a Lewis en concierto, interpretando su éxito “Someone you loved”; en varios momentos no pudo seguir cantando, pero sus fans corearon el tema. Ahora ha comenzado un tratamiento de inyecciones de Bótox para controlar los tics, pero él asegura que las molestias vienen y van: “Lo peor de todo es que me da cuando estoy emocionado, cuando estoy estresado y hasta cuando estoy feliz”.

Lewis también está promocionando “How I’m feeling now”, un documental en el que él mismo narra su ascenso al estrellato, su agradecimiento con los fans y sus problemas provocados por la ansiedad. El estreno en Netflix será el 5 de abril.

