Madonna publica en Instagram un largo mensaje recordando a Seymour Stein

Tras el anuncio del fallecimiento de Seymour Stein -ejecutivo musical y fundador de la disquera Sire Records– el 2 de abril, Madonna recurrió a su cuenta de Instagram para compartir muchas fotografías que lo muestran con él, además de publicar un largo mensaje en el que recuerda su primer encuentro y el talento que tuvo para notar el potencial artístico de la cantante.

“¡¡(Seymour Stein) era uno de los hombres más influyentes de mi vida!! Él cambió mi mundo y le dio forma. Debo explicarles. ¡Acosé a un DJ llamado Mark Kamin durante un año en un club llamado Danceteria! A principios de los 80. Finalmente accedió a tocar mi demo de una canción llamada “Everybody” un sábado por la noche. El club estaba repleto. Ahí estaba un hombre de Artistas y Repertorio de SIRE Records: Michael Rosenblatt. Escuchó la música y me preguntó si podía llevarme a conocer a su jefe Seymour Stein. ¡Dije: ‘Diablos, sí’! lo suficientemente rápido!”

La reina del pop detalló que su encuentro con Stein fue inusual: “¡Cuando lo conocí, estaba acostado en una cama de hospital usando sus calzoncillos! ¡Tenía una cánula en la nariz y un gotero de solución salina en el brazo! Yo llevaba mi boombox gigante listo para reproducir mi cassette para él de inmediato! ¡Sonrió y se rió cuando me vio, y me preguntó si yo era pariente de la Virgen María! Sabía que nos llevaríamos bien. Le puse la canción un par de veces. ¡Él me firmó con su sello discográfico ese mismo día! Ese momento cambió el curso de mi vida para siempre. Y fue el comienzo de mi viaje como artista musical. ¡Seymour no sólo me escuchó, sino que me vio a mí y a mi potencial! ¡Por eso le estaré eternamente agradecida! Estoy llorando mientras escribo esto. Las palabras no pueden describir cómo me sentí en ese momento después de años de luchar y estar en la ruina y de que me cerraran todas las puertas en la cara”.

Finalmente, Madonna remarcó el talento de Seymour como empresario y su gran gusto por la música: “Él tenía un oído como nadie más. Querido Seymour, ¡¡¡nunca serás olvidado!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 🙏🏼 💙. . Sigue brillando!!!”

