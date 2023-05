El cantante Matt Healy es criticado por apoyar comentarios racistas dirigidos a la rapper Ice Spice

Matt Healy, cantante y líder del grupo británico The 1975, ha sido objeto de polémica desde hace años por sus opiniones a diversos temas, pero ahora fue duramente criticado por reírse y apoyar comentarios racistas dirigidos a la rapper estadounidense Ice Spice durante un episodio -estrenado en febrero- del podcast “The Adam Friedland Show”.

En el programa, los conductores se refirieron a Ice Spice como “una Spice Girl esquimal” y una “chica china gorda”, para después burlarse imitando el acento chino y el hawaiano (la rapper nació en Nueva York; su padre es afroamericano y su madre dominicana); Healy se rió y dijo: “Sí, así es Ice Spice”. El podcast ya no está disponible en las plataformas que lo presentaban.

En abril el cantante habló al respecto durante un concierto de The 1975, y argumentó que su actitud había sido “malinterpretada”, para después disculparse con la artista, lo cual no fue muy bien recibido por los fans de ésta. Ahora Matt declaró a The New Yorker que “nadie está sentado ahí por la noche desplomado frente a su computadora, y su novio viene y dice: ‘¿Qué pasa, cariño?’, y ellos dicen: ‘Es sólo esta cosa con Matty Healy’. Eso no sucede. O están engañados o son, lo siento, unos mentirosos. O estás mintiendo diciendo que estás ofendido, o estás un poco loco por estar ofendido”.

Desde hace varias semanas se rumora que Matt Healy tiene un romance con Taylor Swift, pues se les ha visto juntos en varias ocasiones. Los seguidores de la cantante no han tomado muy bien este aparente nuevo noviazgo, y algunos consideran el remix de su nuevo sencillo “Karma” (en el que se incluye un rap de Ice Spice) como una estrategia de Swift para suavizar la polémica y, con ello, la imagen del controvertido líder de The 1975.

