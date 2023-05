La cantante Kim Petras posa en bikini para la portada de la revista Sports Illustrated

La cantante alemana Kim Petras poco a poco ha ido abriéndose camino en el mundo de la música, y ahora goza de éxito mundial gracias a su sencillo “Unholy”, que interpreta con Sam Smith. Ella aparece en el más reciente número de la revista Sports Illustrated, en su edición especial de trajes de baño, y para la ocasión lució un bikini dorado.

Este año la revista cuenta con varias portadas, y otras famosas que aparecen son Martha Stewart, Megan Fox y Brooks Nadar. En las redes sociales hubo muchos comentarios criticando que Petras (la primera cantante trans en ganar un Grammy) se incluyera en la publicación, pero MJ Day, el editor en jefe del número de trajes de baño, se refirió a ella como “un faro de inspiración para la comunidad LGBTQIA+, y escribió el mensaje: ” No hay un tema (en la edición de este año); más bien hay una visión, un sentimiento, una esperanza de que las mujeres puedan vivir en un mundo donde no sientan limitaciones, ni internas ni externas. La ausencia de un tema no quiere decir que (estas mujeres) no compartan ciertos rasgos comunes. Están en constante evolución”.

El 23 de junio Kim lanzará su tercer álbum, titulado Feed the beast. Desde hace varias semanas se escucha su sencillo “Alone”, que es un dueto con Nicki Minaj. El video promocional ha sido todo un éxito, y ya cuenta con más de 10 millones de vistas en YouTube.

