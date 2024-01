Vergil Ortiz Jr. dice que el réferi salvó a Fredrick Lawson de un mal nocaut: “Él no respondía”

Vergil Ortiz Jr. no cree que Tony Weeks haya parado muy pronto la pelea cuando tenía a Fedrick Lawson contra las cuerdas y expresó que el réferi salvó al ghanés de un mal nocaut el pasado fin de semana en Las Vegas.

En declaraciones a la prensa después de su victoria, Ortiz Jr. explicó que entiende que los fanáticos del boxeo siempre quieren ver nocauts, pero Lawson no respondía y tampoco se defendía de su ataque por lo que Weeks decidió intervenir antes que pudiera ser lastimado.

“No creo que haya sido un mal paro. Y como aficionado, pensarás eso porque quieres ver el nocaut. Los fanáticos miran el boxeo para ver los nocauts, para ver las cosas feas. Como un peleador que sabía que literalmente iba a dar los siguientes golpes, y que iba a encontrar una manera, quiero decir, él lo salvó de un mal nocaut”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. acorraló a Fedrick Lawson contra las rejas y lo atacó con una lluvia de golpes. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Él no respondía. Simplemente no respondía y, quiero decir, si no se defiende, ya no es una pelea, es una paliza“, agregó.

En el corto combate, el mexoamericano conectó al ghanés con duros jabs que hicieron que se le aflojaran las piernas. Ortiz Jr. lo pegó contra las cuerdas e impactó una ráfaga de golpes al cuerpo y a la cabeza, y Lawson solo se cubrió el rostro con los guantes y no respondió al ataque. Fue allí cuando el réferi Tony Weeks decidió detener el combate ante los reclamos del peleador y su equipo a los 2:33 del primer asalto.

De hecho, el réferi reveló que el motivo de su pronta detención fue porque a Frefrick Lawson antes de la pelea le consiguieron un aneurisma y después de que un tercer médico indicara que el peleador no tenía nada (los dos anteriores sí coincidieron en el diagnóstico) la Comisión Atlética del Estado de Nevada decidió dejarlo subir al ring.

Cabe destacar que Vergil Ortiz Jr. volvió a la acción luego de retirarse por segunda vez de la pelea con Eimantas Stanionis por el título de peso welter regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que se realizaría el pasado 8 de julio tras desmayarse y ser hospitalizado por complicaciones con la rabdomiólisis, enfermedad que le fue diagnosticada en marzo de 2022.

Fedrick Lawson no estuvo de acuerdo con la detención del réferi Tony Weeks en su pelea contra Vergil Ortiz Jr. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

El mexoamericano no subía al ring desde hace un año y cinco meses cuando venció por la vía rápida a Michael McKinson. Ahora quiere una pelea con Tim Tszyu, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), quien respondió de manera positiva al desafío.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, regresó a la acción por todo lo alto al vencer a Fredrick Lawson. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 20 peleas, todas ganadas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Fredrick Lawson, de 34 años, viene de vencer por decisión unánime en diez asaltos a Estevan Villalobos el pasado 29 de abril en Texas. El nativo de Ghana cuenta con récord de 30 triunfos (22 por la vía rápida) y cuatro derrotas.

