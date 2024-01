Cristina Eustace revela la difícil etapa que atraviesa en su faceta como mamá

A solo tres meses de convertirse en madre por segunda ocasión, Cristina Eustace decidió romper el silencio sobre su maternidad y el difícil momento que atraviesa derivada de esta faceta de sí misma.

En una entrevista reciente con las conductoras de ‘La Mesa Caliente’, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ se sinceró sobre la depresión posparto a la que se ha enfrentado desde el nacimiento de su segundo hijo.

Con el corazón en la mano, Eustace aseguró que para ella es muy importante dar visibilidad a este padecimiento por el que atraviesan miles de mujeres: “Yo sí hablo de eso porque es algo que tenemos que normalizar (…) Pasamos por procesos anímicos muy rudos”.

Asimismo, la famosa indicó que ha optado por buscar ayuda profesional para poder navegar esta etapa: “Sí estoy buscando ayuda, tengo una terapeuta a la que le platico como me siento y ella me dice: ‘perdónate, tu cuerpo no va a ser el mismo’”.

Bajo esta misma tesitura, Cristina Eustace reveló desde su perfil de Instagram que la recta final de su embarazo representó todo un reto debido a los problemas de salud a los que se enfrentó: “Por mi parte ha sido un poquito complicado. Tengo más de 40 años entonces fue un embarazo de alto riesgo. Tuve preeclampsia”.

Sin embargo, esta lucha le ha permitido conectar a un mayor nivel con sus seres queridos, específicamente con su esposo Daniel Alejandro Enríquez.

“Si no hubiera sido por todos ellos no sé que haría. Estoy rodeada de mucho cariño”, confesó no sin antes asegurar que su primogénito ha tomado el rol de hermano mayor a la perfección.

“Mi hijo Andrés es el mejor hermanito”, añadió sobre su primogénito, fruto de su relación con Esteban Loaiza.

