Le llueven elogios a Cristina Eustace por su participación como conductora en ‘La Mesa Caliente’

Desde el inicio de esta semana, Cristina Eustace ha sido invitada especial en ‘La Mesa Caliente’, debido a la ausencia de Verónica Bastos, quien se ausentó porque viajó a París de vacaciones, y la respuesta por parte del público ha sido bastante buena, especialmente si se considera la gran cantidad de quejas que hay en contra de la costarricense.

Fue el lunes pasado cuando anunció a través de su cuenta de Instagram que estaría toda la semana en el show de Telemundo. “Comayes!!! ¡Me acompañan esta semana de lunes a viernes??? @lamesacaliente Solo por @telemundo a tirar mitote e informarnos juntas!!! ¡Amo verlas activas conmigo!!!!”, escribió.

De inmediato muchos comentarios de apoyo se pudieron leer en la publicación entre los que se puede leer cosas como: “Éxito y bendiciones Comaye que te la pases súper!”, “eso comayes hechale gana sin miedo al éxito” y “te apoyamos comayita”.

No obstante, lo que más han celebrado los televidentes es la ausencia de Verónica Bastos, pues en diversos posts de la cuenta de Instagram de ‘La Mesa Caliente’ se pueden leer comentarios agradeciendo que no está presente.

“Ahora si miro el programa, no está la CACATUA DE VERÓNICA SE SIENTE ESA BUENA VIBRA”, “ahora me quedo hasta las 4:00 pm. Te felicito Telemundo que la cotorra no está presente” y “hoy el programa estuvo tranquilo. Que diferencia cuando Verónica no está”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en las distintas fotografías y videos de la página.

Sigue leyendo: