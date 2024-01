Javier “Chicharito” Hernández habló sobre su posible regreso a Chivas: “Tengo ganas de volver”

Javier “Chicharito” Hernández se pronunció por primera vez sobre los rumores que hablan de su regreso de a las Chivas de Guadalajara, algo que le gustaría concretar al experimentado delantero mexicano quien reconoció que se encuentran negociando su incorporación al Rebaño Sagrado.

Este martes, durante una de sus transmisión en su canal de la red social Twitch, “Chicharito” Hernández habló por primera vez públicamente del tema que ha venido sonando en las últimas semanas sobre la posibilidad de que esté de vuelta después de 14 años en el equipo que comenzó su exitosa carrera.

Vale la pena recordar que Javier Hernández, de 35 años, se encuentra sin equipo luego de que Los Ángeles Galaxy no le renovaran su contrato que finalizó al cierre de la pasada temporada de la MLS. El mexicano está en la parte final de la recuperación de una grave lesión en la rodilla derecha.

Javier “Chicharito” Hernández durante su paso por las Chivas de Guadalajara antes de dar el salto al Viejo Continente con el Manchester United inglés (HÉCTOR GUERRERO/AFP via Getty Images)

“Tengo muchas ganas de regresar a las Chivas, esta semana mi representante va a estar en Guadalajara”, adelantó el atacante quien brilló en el fútbol europeo con equipos grandes como Manchester United y Real Madrid, entre otros.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo, las dos partes obviamente, para que esto se pueda cerrar, pero de momento no hay nada seguro”, señaló “Chicharito” Hernández quien se lastimó la rodilla derecha el pasado mes de junio, razón por la cual se encuentra fuera de las canchas desde entonces.

Hay que recordar que el experimentado delantero mexicano sufrió una ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, una lesión que terminó marcando su salida del cuadro angelino al que llegó en enero del 2020 proveniente del Sevilla español.

“Chicharito” Hernández conquistó un título del fútbol mexicano con las Chivas de Guadalajara durante su primera temporada como profesional en el 2006. (Victor Decolongon/Getty Images)

Hay otras opciones sobre la mesa, pero…

Javier “Chicharito Hernández dejó bien clara su posición sobre el deseo que tiene de completar su posible regreso a las Chivas de Guadalajara, pero también dejó saber que tiene varias ofertas bajo estudio que podrían alejarlo del Rebaño Sagrado.

“Tengo otras ofertas, también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al Rebaño Sagrado, regresar a las Chivas, pero ya sabemos cómo es esto”, comentó durante una de sus habituales trasmisiones en su canal de Twitch.

“Tengo más ofertas por si esto (Chivas) no se llega a cerrar, aunque como se los vuelvo a repetir, tengo muchas ganas de regresar a las Chivas. No hay nada oficial, no se ha cerrado absolutamente nada, está todo en proceso, pero tengo muchas ganas de que se pueda cerrar lo más pronto posible”, remató.

🚨CERCA DE CHIVAS



🎙️"Mi primera opción es regresar al 'Rebaño Sagrado'".



Javier ‘Chicharito’ Hernández 🇲🇽



pic.twitter.com/J4JHI0QgET — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) January 9, 2024 Parte de la transmisión hecha por Javier “Chicharito” Hernández en la que habló sobre las Chivas.

Javier “Chicharito” Hernández jugó con el Rebaño Sagrado entre el 2006 y 2010 antes de marcharse a Europa de la mano del Manchester United de la Premier League. Disputó un total de 77 partidos entre todas las competiciones, marcando 29 goles y dando 11 asistencias.

