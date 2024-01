Michelle Obama reconoce estar aterrorizada por lo que podría suceder después de las elecciones

Michelle Obama, exprimera dama de la nación, acepta estar aterrada por lo que podría ocurrirle al país después de las elecciones presidenciales si Donald Trump triunfa en la boleta electoral.

Durante una entrevista concedida al podcast “On Purpose” de Jay Shetty, la afroamericana quien durmió en la Casa Blanca durante ocho años reconoce que pensar en el futuro de la nación la ha mantenido despierta varias noches.

“Estoy aterrorizada por lo que podría suceder. Porque nuestros líderes importan. A quién seleccionamos, quién habla por nosotros, quién ocupa ese púlpito, nos afecta de maneras que a veces creo que la gente no da por sentado”, indicó.

La esposa del presidente Barack Obama subrayó que la ciudadanía da por hecho muchas cosas sin pensar que el futuro del país podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

“No podemos dar por sentada esta democracia. Y a veces me preocupa que lo hagamos. Esas son las cosas que me mantienen despierta”, reiteró.

Entre los problemas que más le inquietan a la demócrata de 59 años se encuentran el hecho de que haya tantos conflictos bélicos en el mundo en este momento, la educación y el hecho de que los ciudadanos pasen tanto tiempo absortos en sus teléfonos móviles sin dimensionar los problemas en el resto del planeta.

“No me gusta la injusticia, el ego y la avaricia; No me gustan los matones. Pero tengo que pensar en cómo envío los mensajes a pesar de mi dolor, mi enojo y mi decepción“, enfatizó.

La imagen de Donald Trump regresando a la Casa Blanca le resulta una muy mala señal para el futuro estadounidense, reconoce Michelle Obama. (Crédito: Tannen Maury / AFP vía Getty Images)

Durante la charla, sin mencionar directamente el nombre de Donald Trump, Michelle Obama pareció condenar sus actos por lo cuales la justicia trata de fincarle una responsabilidad si se demuestra que trató de abusar de su cargo de presidente de la nación.

“El tono y el tenor del mensaje importan. No podemos simplemente decir lo primero que nos viene a la mente.

Eso no es autenticidad para mí. Eso es infantil, y vemos un liderazgo infantil justo ante nosotros: cómo se ve y cómo se siente, donde alguien es simplemente vil, vulgar y cínico en una posición de liderazgo. No llega bien. Eso simplemente genera más de eso”, señaló.

Los señalamientos de la exprimera dama se producen cuando la mayoría de las encuestas dan por sentado, a menos de que surja una situación extraordinaria, la posibilidad de ver nuevamente a Trump representando a los republicanos en la boleta electoral.

