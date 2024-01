Santiago Giménez contó sobre los sacrificios que hace para poder ver los juegos del Cruz Azul

El delantero mexicano Santiago Giménez, pese a que ha tenido una temporada 2023 de ensueño, no se ha olvidado de sus raíces. En una entrevista para Fox Sports confesó que todavía está pendiente y atento de lo que hace el Cruz Azul, club por el que que se desvela para poder ver los juegos que se disputan en México.

El canterano de la Máquina Cementera se encuentra peleando de tú a tú al liderato goleo con 18 dianas en su palmarés, el mismo piensa que el equipo azul pudiera tener un buen desempeño en el Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

“Sí, a veces sí me quedo despierto, más cuando es después de un partido que sé que no voy a entrenar, al día siguiente me desvelo para verlos (partidos de Cruz Azul) y espero que les vaya bien. Se reforzaron bastante bien y creo que desde antes ya teníamos un plantel bastante completo, y espero que este torneo sea el golpe de autoridad de Cruz Azul de decir: ‘acá estamos”, confesó Santiago Giménez.

🥹🚂 'A VECES SÍ ME QUEDO DESPIERTO PARA VER LOS PARTIDOS DE CRUZ AZUL'



¡Santiago Giménez no olvida a La Máquina! Espera que el CL24 sea el golpe de autoridad para lograr la décima 💙#LUP pic.twitter.com/hqnzXG3SWM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 9, 2024

Este vínculo tan fuerte del jugador con el equipo que le dio su primera oportunidad como profesional se debe a que durante su pasantía, tanto por las fuerzas físicas como en el equipo principal, fue muy exitoso.

Títulos de Giménez en México

Durante su tiempo en México obtuvo: Copa MX en el 2018, Supercopa en la temporada 2018-2019, Leagues Cup en la campaña 2019-2020, Torneo Clausura 2021 de la Liga BBVA MX, Campeón de Campeones en la 2020-2021 y Supercopa en el 2022.

El Bebote ha sido uno de los mejores jugadores que ha salido en los últimos años de la cantera del Cruz Azul y por eso cuando se dio su venta al Feyenoord de Países Bajos fue bien remunerada la transacción.

Santiago Giménez desde su llegada al viejo continente ha sido uno de los mejores delanteros y tuvo un año 2023 de ensueño de cara al gol. Foto: ANDY BUCHANAN/AFP vía Getty Images.

Este buen rendimiento ha ocasionado que el delantero mexicano sea considerado constantemente para formar parte de la Selección de México y ser titular indiscutible en varias oportunidades.

El debut del Cruz Azul en el Torneo Clausura 2024 está pautado para el sábado 13 de enero con nueva sede tras las remodelaciones que se están realizando en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, algo que es seguro es que Giménez hará lo posible para seguir alentando desde la distancia al club que lo vio crecer.

Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, Lorenzo Faravelli, Luis Jiménez y Gabriel ‘Toro’ Fernández fueron los refuerzos que llegaron al equipo azul para este nuevo torneo y hay mucha expectativa de lo que puedan hacer.

Sigue leyendo: