André-Pierre Gignac pedía respeto a la trayectoria de Rogelio Funes Mori

André-Pierre Gignac y Rogelio Funes Mori han sido los dos delanteros más destacados del fútbol mexicano en los últimos años. Ambos atacantes llegaron en 2015 a la Liga MX para dejar su huella en sus clubes. El “Mellizo” no salió de buena manera de La Pandilla y ahora adquieren un mayor peso las exigencias de Gignac para que valoraran más al argentino.

Hace más de un año atrás, André-Pierre Gignac fue cuestionado sobre la labor del “Mellizo” en Rayados de Monterrey. Al salir el nombre de Humberto Suazo, el francés considera que Funes Mori estuvo a la altura del goleador chileno.

En aquella entrevista con Héctor Moreno para el programa Tirando Bola con Franco Escamilla, Gignac le pedía a los aficionados de Rayados de Monterrey que valoraran el trabajo de sus jugadores, puntualmente de Rogelio Funes Mori.

“Que valoren a sus jugadores el aficionado rayado porque tienen un jugadorazo, es mejor goleador de la historia, no es las mismas capacidades que Suazo, no era el mismo jugador; Rogelio es un goleador, el otro era un número 10 que hacía todo, entonces no se puede comparar esos estilos de jugadores”, dijo Gignac.

Rogelio Funes Mori siempre estuvo peleando palmo a palmo el rótulo de mejor extranjero con André-Pierre Gignac. A diferencia del “Mellizo”, el atacante francés es un ídolo intocable en los Tigres de la UANL. En aquella intervención, Gignac reveló el deseo de que te jugar en algún momento al lado del argentino.

“Pero Rogelio amerita mucho más respeto, la verdad, que valoren un poco más tener un jugador así… A mí me hubiera encantado jugar con él”, agregó.

Rogelio Funes Mori y su descontento con Rayados de Monterrey

Todo parece indicar que la relación de Rogelio Funes Mori con la directiva de Rayados de Monterrey no quedó en buenos términos. El atacante argentino fue el sacrificado de la larga lista de delanteros de La Pandilla. El “Mellizo” tuvo que tomar la opción de Pumas de la UNAM, pues no tenía cabida en el conjunto de Fernando Ortíz.

“No me gustaron las formas, siempre estuve a disposición, pero ellos toman decisiones, la respeto, entiendo todo y se dio así”, sentenció el exjugador de River Plate.

El Tato Noriega, directivo de Rayados de Monterrey, explicó que la salida del “Mellizo” estuvo relacionada con una sobrepoblación de delanteros en la plantilla. Desde hace varias semanas le buscaban acomodo a Rogelio Funes Mori al vincularlo con clubes como el Gremio de Brasil.

“Ellos tienen que tomar su decisión, pensaron que lo mejor era abrirme las puertas y tengo que ver por mi, mi familia y mi carrera y el cuerpo técnico nada, Tano siempre me brindó su respaldo, pero seguir acá era muy desgastante por lo que me expresó la directiva“, agregó.

Rogelio Funes Mori finalizó su etapa en Rayados de Monterrey como el goleador histórico del club. El “Mellizo” superó los 121 goles de Humberto Suazo y quedó plasmado en la historia del club a pesar de su abrupta salida. Pasarán varios años para que un nuevo delantero mejore los 160 goles que marcó el argentino que lo ponen en lo más alto de La Pandilla.

