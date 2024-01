Carmen Villalobos posa en la playa y luce su escultural cuerpo en bikini rosa

Carmen Villalobos ha vuelto a impactar a sus más de 22 millones de seguidores en Instagram, ahora con una serie de fotografías que la muestran en la playa, recostada boca abajo y luciendo su escultural figura al usar un minibikini rosa. El mensaje que escribió junto a las imágenes (que llevan más de 600,000 likes) fue: “La felicidad se respira con los pies en la arena, con la brisa del mar en la cara, los rayos del sol y el calorcito en mi corazón😻! Feliz fin de semana para todos mi gente bonita 💋❤️”.

La bella actriz colombiana lleva siete meses sin aparecer en televisión, y expresó cómo se ha sentido durante este largo descanso: “Desde que empecé mi carrera nunca me había tomado unos meses sabáticos 🙈 y les confieso que no fue fácil tomar la decisión, porque incluso tuve que decirle que no a algunos proyectos. ✨ Pero definitivamente sacar tiempo para mí y priorizar otros intereses fue la mejor opción. ❤️ Fue una oportunidad inmejorable para hacer una cantidad de cosas que hace rato quería hacer. 😻 Gracias Dios por estos meses de descanso y conexión con personas, lugares, comidas y emociones maravillosas”.

El año pasado Carmen viajó a varios países de Europa y a República Dominicana, pero al término del verano regresó al gimnasio, ya que había subido de peso. Bastaron unas cuantas semanas para que recuperara su tonificado cuerpo, pero ella misma admitió que no fue fácil: “El cuerpo tiene memoria, es lo máximo…cuando comencé les conté que me daban mareos, nauseas…horrible. Es increíble cómo responde, cómo tiene memoria, entonces se siente una demasiado motivada para seguirle dando. Es impresionante también cómo se comienzan a ver los cambios”.

Los resultados están a la vista, y en otras fotografías ella aparece junto a la piscina, usando un bikini de hilos que resaltó su bronceado y su marcado abdomen. A los pocos días ya había obtenido más de 837,000 likes en esa red social.

No podía faltar un mensaje de año nuevo con el que Carmen deseó a sus fans mucha felicidad en los próximos 12 meses: “Que sea un gran 2024 para cada uno de ustedes mi gente bonita! Que haya salud, trabajito, felicidad y prosperidad. 🥂 Que este nuevo año esté lleno de risas, éxitos y fortaleza para superar los obstáculos que se nos presentarán en el camino! Un beso gigante”. ❤️🤗❤️

