Carmen Villalobos comparte en un video la rutina de pesas que hace diariamente

En las últimas semanas Carmen Villalobos se ha convertido en una asidua asistente al gimnasio, y ahora publicó en Instagram videos que la muestran realizando una rutina con pesas, que incluye sentadillas y curls. En uno de los clips se escucha a Lorena Ospina -entrenadora de la actriz- animándola.

La bella actriz colombiana es conocida por improvisar sensuales bailes luego de hacer ejercicio, pero ahora prefirió pasar unos minutos en la caminadora, sin olvidar la música de merengue como fondo. Ella escribió en su post el mensaje: “¡Se le dio duro hoy! Pesas y ahora cardio con merenguito sabroso”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

El último proyecto televisivo de Carmen fue “Top Chef VIP”, y hasta el momento no ha informado de un regreso a la pantalla chica para los próximos meses. Mientras tanto, se ha dedicado a convivir con su mascota, a hacer ejercicio y a viajar con su mamá; hace poco compartió una selfie que muestra a las dos en un avión, y escribió: “Volviendo a casita en la mejor compañía❤️ y dándole gracias a Dios por tantas bendiciones ! Feliz domingo mi gente bonita 💋! Se les quiere mucho 🤗”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Sigue leyendo: