Chicharito imagina su llegada a las Chivas de Guadalajara junto a Carlos Vela

Javier Hernández ha estado en el centro de atención por su previsible llegada a las Chivas e Guadalajara. El goleador histórico de la selección mexicana finalizó su contrato con Los Angeles Galaxy y estaría muy cerca de retornar al Rebaño Sagrado. En ese mismo estatus está Carlos Vela y Chicharito ilusionó a los aficionados con este hipotético traspaso.

En las últimas horas se ha conocido que el representante de Javier Hernández viajó a Guadalajara para tratar el caso del futbolista con el conjunto mexicano. A través de sus redes sociales, Chicharito difundió algunos videos en el que habló del estado de las negociaciones.

A pesar de que parecería casi un hecho la incorporación de Javier Hernández al Rebaño Sagrado, el experimentado delantero azteca fue cauteloso en consideración a su vínculo con el club. Chicharito aún no ha confirmado su estancia en el equipo, pero sí reveló que van por buen camino.

“No hay nada oficial, no se ha cerrado nada; la directiva tiene muchísimas ganas de que se dé, yo estoy haciendo todo de mi parte, también ellos lo están haciendo para volver a vestir la rojiblanca“, dijo el exjugador de Los Angeles Galaxy.

En medio de una interacción con los aficionados que estaban al tanto de su transmisión en vivo, Chicharito reconoció que entre sus deseos está volver a jugar con club que le permitió debutar en la Liga MX y le dio la oportunidad de fichar por el Manchester United desde muy joven.

“Por más que parezca que hay mucha certeza, todavía hay mucha incertidumbre, pero ¿cómo no voy a estar ilusionado de regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer y me dio la oportunidad de ir a Europa? Chivahermanos yo estoy, al igual que ustedes, dejando que esto fluya“, agregó.

¿Carlos Vela entraría en el paquete?

En medio de la interacción con los aficionados, Javier Hernández fue cuestionado sobre la posibilidad de que Carlos Vela también se una las Chivas de Guadalajara. No está de más mencionar que el “Bombardero” está en una situación similar a la de Chicharito.

Luego de perder la final de la Major League Soccer, Carlos Vela finalizó su contrato con Los Angeles FC. El exjugador de la Real Sociedad también está en la lista de deseos de los aficionados, pero el experimentado delantero ha sido más vinculado con equipos como Cruz Azul e incluso Rayados de Monterrey.

“Ojalá Amaury (Vergara) suelte todo lo que pueda llegar a soltar para que yo llegue y para que también lo haga Carlitos Vela, pero primero que llegue Chichagod”, dijo el exjugador del Real Madrid.

Sigue leyendo:

– Chicharito plantea el escenario en el que ficharía con las Águilas del América

– El Chepo de la Torre ofreció sus impresiones sobre el regreso de Chicharito a la Liga MX

– Chicharito se burla de su primer gol con el Manchester United

– Cruz Azul también se interesaría en Carlos Vela y Sebastián Córdova