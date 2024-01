Jennifer Lopez estrena el video de su sencillo “Can’t Get Enough”, que marca su regreso a la música

Los fans de Jennifer Lopez ansiaban desde hace años que ésta regresara a la escena musical, y ahora la espera ha terminado, pues la cantante acaba de estrenar el video de su nuevo sencillo “Can’t Get Enough”. Para complacerlos, publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos que la muestran usando un minivestido y un abrigo color camel, junto con botas de animal print.

El clip, dirigido por Dave Meyers, muestra a Jennifer en una boda, luciendo dos vestidos y mostrando sus habilidades dancísticas en complicadas coreografías. Al final el argumento da un giro y aparece la leyenda “Continuará”, dando pie a que la historia siga en los videos de los próximos sencillos.

En la alfombra roja de la pasada entrega de los premios Golden Globe Jennifer fue entrevistada por Marc Malkin, y expresó su emoción por sus actuales proyectos: “Tengo mi nuevo sencillo, de mi nuevo álbum, y mi nueva película. El miércoles (10) es realmente un gran día, luego de 22 años preparándolo”.

La diva del Bronx se refiere a que “Can’t Get Enough” es el primer tema a promocionar de This Is Me…Now, un álbum que es la continuación de This Is Me…Then, el disco que lanzó en 2002. Ella hizo una pausa en su carrera musical desde hace diez años, cuando editó A.K.A., que generó los singles “I Luh Ya Papi”, “First Love” y “Booty”.

Con respecto al videoclip, Lopez comentó lo siguiente: “Creo que podría sorprender a algunas personas. Definitivamente es una especie de metahistoria sobre el viaje que se necesita para pasar del desamor al amor… Soy algo así como una experta, se podría decir de una manera real. No tanto sobre matrimonio sino sobre bodas. Una vez más, no me tomo demasiado en serio. Creo que la vida es un viaje loco en el que te caes y te levantas, sigues intentándolo y nunca te rindes”.

Jennifer Lopez también regresará este año al cine, con el papel protagónico en la película “Kiss Of The Spider Woman”, basada en la obra de teatro musical de 1993; en la cinta podrá combinar sus facetas de cantante, actriz y bailarina. En cuanto al álbum This Is Me…Now, estará disponible el 16 de febrero.

