La actriz Kaitlyn Dever se une a la segunda temporada de ‘Last of Us’

La cuenta oficial de Instagram de ‘The Last of Us’, reveló que la actriz de 27 años de edad, Kaitlyn Dever, se unirá al elenco de la segunda temporada de la serie ganadora de ocho Premios Emmy. Así que, habrá más que sorpresas para los fanáticos.

La actriz se une a la exitosa serie de HBO para asumir el papel de Abby, un personaje que es descrito como una hábil soldado cuya visión del mundo se ve desafiada, mientras busca venganza por sus seres queridos.

La carrera de Kaitlyn Dever comenzó a ser notable en el 2009, tras aparecer en la película ‘Chrissa, una lección de valentía’. Hasta abrirse camino en famosas series de televisión como ‘Él último macho’, de Tim Allen, o ‘El mentalista’. No obstante, su primer Emmy lo obtuvo en el 2019 con la serie de Netflix, ‘Inconcebible’.

Mientras que en el 2022, Kaitlyn Dever apareció en la película ‘Pasaje al paraíso’, en la que actuó como la hija de una pareja divorciada, y los histriones protagonistas fueron nada más y nada menos que Julia Roberts y George Clooney.

También, Kaitlyn Dever ha participado en otras películas, la más reciente, la producción de terror titulada ‘Nadie podrá salvarte’, de la cual es protagonista, pero ahora, se unirá a la temporada dos de la serie ‘The Last of Us’.

Aunque en la cuenta oficial de ‘The Last of Us’ no se reveló cuál sería el papel de Kaitlyn Dever, el medio de información The Hollywood Reporter aseguró que la actriz interpretará a ‘Abby’ en la segunda temporada de la serie.

Ante esto, los jugadores del videojuego ya sabrán lo que se avecina en la segunda temporada de ‘The Last of Us’. Kaitlyn Dever influirá fuertemente en la historia con el rol de ‘Abby’, pues hará saber a Joel y Ellie que las acciones tienen consecuencias.

Éxito del videojuego ‘The Last of Us’ a la serie de televisión

El éxito del videojuego hizo que se anunciase una serie de televisión que llegaría para HBO Max. Una adaptación que fue muy bien recibida por la audiencia y que contaba con Pedro Pascal y Bella Ramsey convirtiéndose en Joel y Ellie respectivamente. Una producción de enorme calidad que le valió para hacerse con el título de ganador en The Game Awards 2023 en la categoría de Mejor adaptación de un videojuego.

La serie de The Last of Us acabó siendo un gran éxito entre la crítica y el público en general. Además de tener unos muy buenos números en lo que respecta a la audiencia, la serie recibió múltiples nominaciones a premios en su primera temporada. The Last of Us recibió tres nominaciones al Globo de Oro y 25 nominaciones al Emmy.

