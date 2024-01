Nick Carter pospone concierto por violencia en Ecuador

Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, pospuso su presentación en Guayaquil, Ecuador, tras los hecho violentos registrados en el país sudamericano. Seria este 10 de enero cuando el artista estadounidense se iba a presentar en Ecuador, como parte de la gira que realiza por Latinoamérica.

El anuncio del cambio de fecha del show en Ecuador se realizo por medio de un comunicado de prensa del equipo de Nick Carter, “Debido al estado de excepción y toque de queda en ecuador, decretado por el presidente Daniel Noboa, el concierto en Guayaquil será postergado. Gracias por su compresión y apoyo. Estén atentos para más actualizaciones”, se lee en la publicación.

El cantante no se presentará este miércoles en el Centro de Convenciones de Guayaquil como parte de su gira Who I am, con la que recorrerá gran parte de América Latina. La gira de Carter inició el año pasado en las principales ciudades de Norteamérica, misma que sirvió para presentar “Superman” como tema principal del tour, con el que deja claro que su carrera en solitario no ha terminado.

El integrante de los Backstreet Boys, desde hace unos días se encuentra de gira por Latinoamérica y se esperaba que este 10 de enero realizara un concierto en Guayaquil, Ecuador, sin embargo, este ha tenido que ser pospuesto ante la ola de violencia que vive el país.

Por medio de un comunicado emitido por la empresa “Iguana shows”, se dio a conocer que Nick Carter tuvo que posponer su concierto en Ecuador sobre todo por la seguridad de sus fans y las personas que se verían involucradas en el espectáculo. También dieron a conocer que, dentro de las próximas horas, Nick Carter será quien revele cuándo se repondrá el concierto.

La empresa mencionó que les preocupa la seguridad de los asistentes y que debido a que el concierto se realizará en otra ocasión, los boletos ya adquiridos serán válidos para la nueva fecha. Nick Carter se solidariza con Ecuador y emitió un mensaje dirigido a sus fans y dio a conocer que repondrá su nueva presentación para el día sábado 9 de marzo en el centro de Convenciones.

La promotora encargada del concierto en Guayaquil, Ecuador, señaló que los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha y agradecieron a los fans por su comprensión. La noticia se dio a conocer luego de que un noticiero local fuera irrumpido por varios hombres encapuchados en plena transmisión en vivo.

Nick Carter niega la acusación por presunto abuso sexual

Nick Carter rompió el silencio sobre la acusación en su contra por presunto abuso sexual a una menor de edad autista y con parálisis cerebral. Nick, integrante de los Backstreet Boys, negó los hechos sobre la supuesta violación a una fan cuando ella era menor de edad en 2001.

“Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente ocurrió hace más de 20 años no sólo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa”, dijo Michael Holtz, abogado del cantante, en un comunicado obtenido por ‘Page Six’.

Sigue leyendo:

Nick Carter lamenta la muerte de su hermana Bobbie Jean en redes sociales

Fallece Bobbie Jean, hermana de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys

Mujer acusa a Nick Carter de Backstreet Boys de abusarla sexualmente a los 15 años. Él lo niega

Hermana de Nick Carter fue arrestada por robo y posesión de drogas