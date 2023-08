Mujer acusa a Nick Carter de Backstreet Boys de violarla a los 15 años. Él dice que ella miente

El cantante Nick Carter de Backstreet Boys vuelve estar envuelto en acusaciones de abuso sexual. Una nueva mujer, quien hizo una denuncia de forma anónima, dice que el cantante la violó a los 15 años en un yate. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

El abogado del cantante, Dale Hayes Jr. dice que esto es mentira y que su denuncia no tiene fundamento. Al parecer, esta misma mujer, de quien resguardan su nombre, denunció al cantante hace 20 años.

El representante legal de Nick Carter asegura que, en ese momento, la denuncia fue desestimada por carecer de pruebas. También, que están esperando que la misma presente alguna más allá de efectuar una denuncia al cantante de Backstreet Boys.

Nick Carter, por su parte, asegura que sus afirmaciones son mentira. Al igual que las denuncias que efectuaron otras dos mujeres meses atrás, en las que dicen también que fueron abusadas sexualmente por Nick Carter.

Otras denuncias de Nick Carter por abuso sexual

Shannon Ruth es una mujer con autismo, que también afirma haber sido violada por el cantante de Backstreet Boys. Dice que esto sucedió en un autobús del tour, que le dio de tomar una bebida que llamaron “Jugo VIP” y que después procedió a abusar de ella y que la llamó: “Perra retardada“.

La mujer, quien dio una rueda de prensa en conjunto con sus familiares y su abogado, dijo también que el cantante Nick Carter la contagió con el virus de papiloma humano y que esperaba que, con su denuncia, más mujeres se atrevan a romper el silencio.

“Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más en mi vida que lo que me hizo Nick Carter. Espero que saliendo a la luz pública hoy, otras mujeres encuentren el valor para hablar y le exijan asumir su responsabilidad”, dijo.

Melissa Schuman, una cantante, también dijo que Nick Carter la agredió sexualmente: “Estoy haciendo lo que creía que ya no podía. Estoy presentando un reporte ante la Policía. Gracias a RAINN (Red Nacional contra Violación, Abuso e Incesto) por empoderarme para que tomara este paso” dijo.

La también artista sostiene que el incidente ocurrió cuando ambos trabajan The Hollow, un film, por lo que “le recomendaron” no denunciar al intérprete de “I Want It That Way”, pues tenía el mejor equipo legal y además, ella truncaría su carrera en la industria del entretenimiento.

Melissa Schuman asegura que no busca el dinero de Nick Carter tras acusarle de violación | La Opinión https://t.co/Oc40KWRPek pic.twitter.com/BnYYafNBpL— La Opinión (@LaOpinionLA) December 2, 2017

Desestimaron un caso de agresión sexual de Nick Carter

Estas acusaciones, Nick Carter las ha negado en todo momento. Incuso una de ellas fue desestimada. La de Melissa Schuman. Ella dijo que Nick Carter la invitó a su casa después trabajar en el set de la película y que ahí la obligó a realizarse sexo oral y mantener relaciones con ella en su dormitorio. Nick Carter niega ser un acosador sexual y asegurá que las denuncias en su contra están llenas de mentiras. Shannon Ruth y Melissa Schuman son algunas de las demandantes,Nick dijo que las víctimas no tienen pruebas y que se trata de un plan malicioso en su contra #BuenMiercoles pic.twitter.com/09EuStLWVu— Poly Parrone 🇹🇷🥦🐮🐷🐭🐵🐴🐰🐶🐱🐔 (@polyparrone) August 30, 2023

Aún haya ocurrido el delito, el mismo prescribió en 2013, pues fue supuestamente fue hecho en 2003 y, aunque en Los Ángeles los delitos sexuales no “vencen” después de 10 años, no pidió la revisión retroactiva y no pudo llevarse a cabo. La supuesta víctima dijo que sabía que esto podía llegar a pasar.

Nick Carter y su representante, una vez más, niegan por completo las declaraciones tanto de las víctimas anteriores como la que ahora vuelve a denunciar. La cantante Melissa Schuman dice que no lo importa que su caso haya sido desestimado, pues asegura que, seguirán saliendo a la luz más casos relacionados a la estrella de Backstreet Boys. Nick Carter. Foto: Getty Images.

