Mamá de Aaron Carter fue arrestada por agresión física tras pelea por un control remoto

Mientras para muchos miembros de su familia, la muerte de Aaron Carter tiene muchas aristas dudosas, su madre Jane Schneck fue arrestada el sábado por la noche. Esto después de sostener una acalorada discusión con su esposo por el control remoto.

El informe de la policía de Florida indica que la madre de Aaron Carter fue llevada de su vivienda bajo arresto y liberada al día siguiente después de pagar una fianza de $100 dólares. Al parecer, Jane Schneck había estado tomando bebidas alcohólicas con algún otro adulto en su vivienda. Vecinos escucharon una discusión que se tornó tensa.

El esposo de la mamá de Aaron Carter indica que le mandó a bajar el volumen de la televisión, pues este estaba durmiendo. Al negarse, se levantó para quitarle el control de la televisión. Esto se convirtió en una discusión de palabra que terminó siendo física. Jane tomó con la muñeca a su esposo y por eso él decidió regístralo en su celular y llamar a la policía.

Cuando llegaron los oficiales vieron la grabación y dijeron que tenían pruebas suficientes para detener a la mamá de Aaron Carter y Nick Carter de Backstreet Boys. Hasta el momento de cierre de esta nota, ni ella, ni ningún miembro de la familia había hecho mención directa al altercado. View this post on Instagram A post shared by Jane Elizabeth Carter (@jan.eelizabethcarter)

