Revelan que posible causa de muerte de Aaron Carter fue una sobredosis

Mucho se ha especulado sobre la muerte del cantante Aaron Carter, desde entonces las investigaciones no han parado. En una primera instancia, se pensó que Carter se ahogó por la manera en cómo se encontró su cuerpo dentro de unabañera.

A pesar de que la investigación inicial dio como posibilidad el ahogamiento, esto fue descartado por la familia Carter no descartó que exista otro motivo que tuviera una relación con una sobredosis y su implicación en el negocio de las drogas, así lo reveló TMZ.

De acuerdo con el medio de espectáculos, la ex prometida de Aaron, Melanie Martin, y su madre, Jane Carter, quienes informaron que el forense del condado de Los Ángeles no encontró agua en los pulmones del cantante, lo que descarta muerte por ahogamiento.

Aaron Carter was found dead in his bathtub, but his family now says he didn't die from drowning … instead, they believe drugs killed him. https://t.co/yXiNn6vos8