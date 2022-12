Aaron Carter acusó a Nick Carter de Backstreet Boys de abusar de mujeres en el pasado

El nombre de Nick Carter sigue ocupando titulares y no precisamente por buenas noticias, y es que las acusaciones que hizo su hermano en 2019 vuelven a salir a la luz pública, luego de que el integrante de los Backstreet Boys fuera acusado de abusar de una menor con autismo.

En su momento, Aaron Carter aseguró que su propio hermano Nick Carter era culpable de haber agredido sexualmente a varias mujeres. Acusaciones que sumó a las que había hecho anteriormente en la revelaba que su hermano mayor e integrante de Backstreet Boys lo había maltratado físicamente en su infancia.

I was 13 look at my brothers face before he broke my nose with a pie at the kids choice awards during my acceptance speech. 👏 hes bullying these women with power and money and now I’m back. And powerful and welsthy and healthy. Nick cannot stop his own reckoning https://t.co/vWRES2KGVY pic.twitter.com/x8HdrMwJWY— AARON CARTER (@aaroncarter) September 19, 2019

A través de las historias de Instagram ,y algunas publicaciones en Twitter, el fallecido Aaron expresó un fuerte mensaje expresando lo que sintió en esos días de problemas con su hermano Nick y de los supuestos abusos a mujeres que decía había cometido. No he isn’t. He’s the Jeffrey Epstein. https://t.co/Ap8X35IPHI— AARON CARTER (@aaroncarter) September 19, 2019

“Estoy devastado por lo que he presenciado hoy en el juzgado. Mi hermana ha mentido una y otra vez solo para arrebatarme el derecho que garantiza la Segunda Enmienda (el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas) y lo ha hecho en nombre de mi hermano (Nick Carter) para evitar que siga hablando de cómo violó y agredió sexualmente a múltiples mujeres“, escribió en el momento Aaron. Yes. My brother. It the truth Or i would’ve already gone to jail. https://t.co/l386zEP6wA— AARON CARTER (@aaroncarter) September 19, 2019 The cases were dismissed. Have you ever heard of corrupt systems or MONEY AND ABUSE OF POWER AND CELEBRITY STATUS TO SILENCE YOUR ACCUSERS? https://t.co/nre0Du612W— AARON CARTER (@aaroncarter) September 19, 2019

Para dar fuerzas a este relato, el actor y cantante estadounidense publicó en su perfil de Instagram una foto junto a una recordada cantante llamada Melissa Schuman, dándole apoyo a su testimonio en el que aseguraba que el integrante Backstreet Boys la había violado en 2003, cuando ella tenía 18 años. Activar subtítulos en español.

“Cumpliré la sentencia del juez, pero nunca dejaré de hablar en defensa de las víctimas como Melissa Schuman. Me entristece ver en lo que se ha convertido mi familia y lo que me han hecho a mí. Sus mentiras me han roto el corazón” agregó en ese momento el también cantante Aaron Carter. Activar subtítulos en español.

Nick Carter acusado de abuso sexual

Una mujer que padece autismo y una ligera parálisis cerebral dio una rueda de prensa en la que acusó al cantante de haberla violado en 2001 cuando ella tenía 17 años. “Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral creo que nada me ha afectado más en mi vida que lo que me hizo Nick Carter“, dijo Shannon Ruth. Activar subtítulos en español.

La supuesta víctima dijo en la ponencia que se pudo ver a través de Facebook. Estaba en compañía de su abogado Mark Boskovich mientras relataba los hechos. Contó que, finalizado un concierto de Backstreet Boys en Tacoma, Washington, ella se le acercó para pedirle un autógrafo a Nick Carter y que él la invitó al autobús de la gira y la recibió con un “jugo VIP”.

Luego de que Ruth tomara la bebida, supuestamente el cantante la llevó al baño, le expuso sus partes íntimas y la obligó a que realizara actos sexuales para posteriormente llevarla a la cama y violarla a pesar de que ella le pidió que parara.

Esto tragedia se une a la repentina muerte de Aaron Carter, cuyas causas aún no han sido determinadas por la autoridades de Lancaster, donde residía el hermano menor de Nick. Recordemos que otra hermana también cantante de los famosos murió hace unos años de una sobredosis. No cabe duda que la tragedia se tiñe sobre esta familia de Hollywood.

Former child pop star @aaroncarter, brother of Backstreet Boys member Nick Carter, was found dead in his California home. Aaron had been open about his severe substance abuse problems. https://t.co/agIAWkGLgq pic.twitter.com/pCeSXGMf8e— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 5, 2022

