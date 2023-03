Madre de Aaron Carter comparte impresionantes fotos del lugar donde el cantante murió

Jane Carter no está convencida de las posibles razones que dio la oficina del sheriff de Lancaster sobre la muerte de su hijo Aaron Carter. Recordemos que murió el 5 de noviembre del 2022. La policía acudió a su residencia después de una llamada que recibió el 911 para ese momento.

Las autoridades habían concluido la investigación alegando que Aaron Carter murió por una sobredosis. Su cuerpo encontrado en la bañera del baño de su habitación. Aún así, la autopsia no encontró agua en los pulmones por lo que la policía dijo que el abuso de sustancias pudieron haberle causado la muerte al hermano del integrante de Backstreet Boys, Nick Carter. La mamá de Aaron Carter no cree en las versiones y por ello ha publicado unas fotos del lugar donde murió. Aaron’s mother, Jane Carter posted some photos of the bathroom @aaroncarter died. The pic including the bathtub where Aaron's body was discovered, look how the water has a greenish tinge — that's because Aaron's body was there for a few hours before his housekeeper found it.… https://t.co/wv1D7A4zup pic.twitter.com/Lsa2dYPRHX— Ryan Glover (@RyanGlover1982) March 2, 2023

Toallas, prendas de vestir, algunos otros textiles con manchas marrones y agua en el piso y en la bañera es lo que se puede apreciar en las fotos que publicó jane Carter desde su cuenta de Instagram. Dice que hizo públicas las imágenes del lugar donde falleció Aaron, pues no cree en la versión de las autoridades. TRIGGER DEATH SCENE PHOTOS OF AARON CARTER RELEASED BY HIS MUM JANE #AARONCARTER #JUSTICEFORAARONCARTER pic.twitter.com/Zga5wWc32v— Medium Empath Lucy (@MediumEmpath) March 1, 2023

Alega que las toallas estaban perfectamente colocadas cuando en teoría el cantante y actor de Hollywood fue sacado de manera violenta del agua para hacerle resucitación cardiopulmonar. La mamá del también cantante de Backstreet Boys, Nick Carter, dice que tanto sus familiares como de sus fans saben que ella compartiría las instantáneas. Aaron Carter's mother believes he was the victim of a crime, not an overdose — so, she's made the tough decision to let the world see where he died … in order to make her point.

Jane Carter posted a series of pics Wednesday taken in Aaron's bathroom on the day he died. pic.twitter.com/wVImfa7tdn— That Guy Shane (@ProfanityNewz) March 2, 2023

“Debido a la enfermedad mental de mi hijo y los problemas con los medicamentos recetados, ellos (los policías) solo querían que fuera algo fácil que no tenían el tiempo o la inclinación para abordar”, escribió la madre de Carter. Claramente, la misma piensa que su hijo fue objeto de un crimen y no cree en la versión oficial de que el mismo se ahogó en la bañera por una sobredosis. View this post on Instagram A post shared by Aaron Carter (@aaroncarter)

“Hay personas que deben rendir cuentas”, sentenció al tiempo que reprochó que las fotos no fueran tomadas por las autoridades sino que las mismas dejaron que alguien más entrara a la vivienda del artista. View this post on Instagram A post shared by Jane Elizabeth Carter (@jan.eelizabethcarter)

