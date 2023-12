Fallece Bobbie Jean, hermana de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys

La familia Carter, marcada por tragedias recientes, enfrenta un nuevo golpe con la muerte de Bobbie Jean Carter, hermana de Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys. TMZ ha informado sobre este trágico suceso, que sigue a la muerte de su hermano menor, Aaron Carter, en noviembre del 2022.

Aaron, cantante y rapero, perdió la vida a los 34 años en su casa en Lancaster, California, después de ahogarse accidentalmente en su bañera. La autopsia reveló la presencia de sedantes y la inhalación de gases de limpiadores en aerosol. Esta trágica pérdida marcó la segunda vez que la familia Carter se enfrentó a la muerte de un hijo.

Sin embargo, la tragedia no es nueva para la familia, ya que en 2012, Leslie Carter, hermana de Nick, falleció a los 25 años por una sobredosis en Nueva York. La noticia de la muerte de Bobbie Jean, de 41 años, ha conmocionado a la familia y, en particular, a su madre, Jane Carter. En declaraciones a TMZ, Jane expresó su conmoción y la dificultad de enfrentar la pérdida de un hijo por tercera vez. La madre pidió privacidad para procesar este doloroso momento y anunció que emitirá una declaración más completa cuando pueda pensar con claridad.

Bobbie Jean, también conocida como BJ, desempeñó un papel significativo en el inicio artístico de sus hermanos, especialmente de Aaron, al ser su estilista de vestuario y artista de maquillaje durante las giras a principios de la década de 2000.

La causa de la muerte de Bobbie Jean aún se desconoce, añadiendo incertidumbre a la ya dolorosa situación. Jane Carter, además de enfrentar la pérdida de su hija, está desolada por el impacto en su nieta Bella, de ocho años, quien ahora se queda sin madre, habiendo perdido a su padre hace algún tiempo. La familia Carter, íntimamente ligada al mundo del entretenimiento, enfrenta una vez más la devastación de la pérdida y el duelo.

Nick Carter continúa su duelo por la pérdida de Aaron

Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, compartió en una entrevista con E! News que aún está lidiando con el dolor por la pérdida de su hermano menor, Aaron Carter, quien falleció en noviembre del año pasado. “Aún estoy procesando todo este asunto”, admitió Nick, con lágrimas en sus ojos, expresando la dificultad de enfrentar la ausencia de su hermano.

El cantante de 43 años reflexionó sobre los “buenos momentos” que compartió con Aaron y cómo la temporada navideña se siente diferente sin su presencia. Aunque ahora comparte estas festividades con sus hijos y familia, Nick confesó sentirse solo en momentos como Halloween, recordando la conexión especial que compartía con su hermano.

Nick reconoció que no está claro cómo era la relación entre ellos al momento del fallecimiento de Aaron, pero destacó el dolor de no poder tener más tiempo juntos. A pesar de cualquier conflicto en el pasado, Nick expresó que siempre podían enmendarlo, pero ahora lamenta que ya no sea posible.

Para afrontar su dolor, Nick Carter rindió homenaje a su hermano con la canción “Hurts to Love You”, lanzada en enero. La letra refleja el deseo de Nick de que Aaron superara sus conflictos personales. El video musical, publicado más tarde, mostraba escenas de los hermanos durante su infancia.

Aaron Carter fue encontrado muerto en su casa de California en noviembre de 2022 a los 34 años. La autopsia determinó que su muerte fue un accidente, ya que se resbaló y se ahogó mientras estaba bajo la influencia de sustancias. Sin embargo, la familia de Aaron ahora argumenta que su muerte podría no haber sido un accidente.

