Cómo tratar un dolor de cabeza sin medicamentos

Algunos suplementos y tratamientos alternativos a veces pueden proporcionar cierto alivio.

La mayoría de las personas con dolor de cabeza recurren a un analgésico de venta libre como el paracetamol (Tylenol y genérico) o el ibuprofeno (Advil y genérico), o toman medidas básicas para aliviarlo como apagar la luz, acostarse y tal vez aplicarse hielo. Si bien esos pasos pueden ayudarte y a menudo lo hacen, no siempre funcionan. Afortunadamente, existen otros enfoques que también puedes probar. Aquí hay varios a tratar, todos con al menos algún respaldo científico.

Los suplementos podrían ayudarte

Vitamina B₂ (también conocida como riboflavina)

La Academia Americana de Neurología y la Sociedad Americana de Cefaleas están impresionadas con la investigación realizada sobre esta vitamina. Un estudio encontró que las personas que toman 400 mg al día de B₂ reducen la frecuencia de los ataques de migraña en dos al mes en comparación con el placebo.

Vitamina D

Algunas investigaciones sugieren que quienes padecen migraña tienden a tener niveles sanguíneos más bajos de esta vitamina que otros, y los suplementos podrían reducir la cantidad de ataques.

Zinc

Un estudio de 2020 dio a conocer que los suplementos de zinc, que a menudo se toman para ayudar a tratar los resfriados, reducen la cantidad de migrañas hasta en 2.5 al mes.

Melatonina

Una revisión de 2019 sugirió que una pequeña dosis de esta hormona, que generalmente se toma por su potencial para ayudar a conciliar el sueño, reduce las migrañas a la mitad cuando se toma todas las noches durante tres a seis meses.

Coenzima Q10

Una investigación de 2021 dedujo que este suplemento, a menudo llamado CoQ10, reducía ligeramente la frecuencia de las migrañas, pero no las hacía menos graves.

Magnesio

Algunos estudios sugieren que altas dosis de este mineral pueden reducir la periodicidad de las migrañas. Las dosis altas pueden ser peligrosas, así que considera tomarlas solo bajo la supervisión de un proveedor de atención médica. (Lee más sobre los beneficios para la salud de incluir regularmente alimentos ricos en magnesio en tu dieta).

Tratamientos alternativos

A continuación, se presentan algunas formas comunes y efectivas que no necesitan medicamentos para aliviar o prevenir los dolores de cabeza, especialmente las migrañas. Estos pueden combinarse con medicamentos o solos. Es menos probable que algunos, como la biorretroalimentación y los dispositivos médicos, estén cubiertos por el seguro médico, dice la doctora Mia Minen, jefa de investigación sobre dolores de cabeza en el hospital NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York.

Terapia de comportamiento

Podría significar adoptar mejores hábitos de sueño o hacer más ejercicio, o someterse a un entrenamiento de relajación (donde se aprende a distender progresivamente los músculos y controlar el ritmo de la respiración) o a una terapia cognitivo-conductual (que implica aprender a identificar y cambiar las respuestas inútiles al estrés). Otros enfoques suponen el uso de un dispositivo de biorretroalimentación térmica para aumentar el flujo sanguíneo hacia las yemas de los dedos y lejos de la cabeza, o biorretroalimentación electromiográfica, que utiliza electrodos en la mandíbula o la espalda para ayudarte a aprender cómo relajar esas áreas.

Para probarlo: Pide a tu médico recomendaciones de proveedores autorizados de estas técnicas en tu área.

Dispositivos médicos

Uno de los más comunes se llama estimulación externa del nervio trigémino (e-TNS, por sus siglas en inglés). Al menos un ensayo de los dispositivos caseros encontró que reducían el dolor de la migraña en casi un 60%. Cuando sientes que se avecina una, se coloca un electrodo adhesivo en la frente que estimula el nervio trigémino. También se pueden utilizar de forma diaria para prevenir las migrañas.

Para probarlo: Ve si tu seguro lo cubriría y, si lo hace, pídele una receta a tu médico. Si no está cubierto, puedes solicitar uno directamente a través de una empresa como Cefaly, aunque te costará varios cientos de dólares.

Acupuntura

Para la prevención del dolor de cabeza, una creciente investigación confirma que esta antigua práctica china, que consiste en insertar pequeñas agujas en la piel en puntos específicos del cuerpo, puede reducir modestamente la cantidad de dolores de cabeza tensionales y migrañas.

Para probarlo: Busca un acupunturista en tu área a través de la Comisión Nacional de Certificación de Acupuntura y Medicina Oriental, en el directorio nccaom.org. La sesión podría estar cubierta por tu seguro. Y si no es así, pagarás más de $100 por sesión.

Terapia física

Algunas personas con migrañas experimentan tensión en los músculos del hombro o del cuello antes de un ataque. Otras tienen migrañas tan frecuentes que esos músculos permanecen siempre tensos. Para la gente con dolor de cuello, la fisioterapia para relajar y fortalecer los músculos o mejorar la postura puede ayudar.

Para probarlo: Pide a tu médico que te recomiende un especialista o busca un profesional certificado en el sitio web de la Asociación Americana de Terapia Física.

Precaución con la marihuana

Si bien a veces se promociona la marihuana como tratamiento para los dolores de cabeza, especialmente las migrañas, todavía no hay mucha evidencia de su eficacia contra el dolor. Y algunas investigaciones vinculan el consumo regular de cannabis con un mayor riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otros riesgos para la salud. Por último, recuerda que incluso la marihuana medicinal todavía no es legal en muchos lugares. (Ten en cuenta que tampoco hay mucha evidencia de que el primo sin THC de la marihuana, el CBD, pueda tratar o prevenir los dolores de cabeza).

