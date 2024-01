Cuando el dolor de cabeza es realmente una emergencia

Cómo saber cuándo un dolor de cabeza intenso y repentino debería indicarte que llames al 911 o vayas directamente a la sala de emergencias

By Lisa L. Gill

Los pinchazos agudos de un dolor de cabeza repentino o las imágenes extrañas como líneas o formas brillantes en zigzag que acompañan a las migrañas te hacen pensar: ¿Estoy sufriendo un derrame cerebral? ¿Podría ser un tumor en el cerebro? Afortunadamente, incluso los dolores de cabeza intensos no suelen ser una emergencia. Pero a veces son un signo de algo más grave, dice la doctora Mia Minen, experta en dolores de cabeza en el hospital NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York.

A continuación, te mostramos cómo saber cuándo un dolor de cabeza intenso y repentino debería indicarte que llames al 911 o que alguien te lleve de inmediato a la sala de emergencias.

Estás embarazada o tienes una condición médica grave preexistente. Durante el embarazo, un dolor de cabeza intenso puede indicar una presión arterial peligrosamente alta. Y los dolores de cabeza intensos en personas con cáncer, COVID-19 o VIH/SIDA pueden indicar un empeoramiento de la afección.

Recientemente sufriste un fuerte golpe en la cabeza. Un traumatismo craneoencefálico seguido de dolor de cabeza más náuseas o vómitos podría indicar una conmoción cerebral o sangrado en el cerebro. (Lee más sobre qué hacer si te golpeas fuertemente la cabeza).

Tu dolor de cabeza viene cuando haces ejercicio. Algunas personas sufren dolores de cabeza de tipo tensional después de hacer ejercicio, pero si incluyen dolor en el pecho, la mandíbula o el cuello, o dificultad para respirar, podría significar que estás sufriendo un ataque cardíaco.

El dolor se acompaña de pérdida de conocimiento, convulsiones o dificultad para respirar. Eso podría deberse a que padeces algún tipo de ataque epiléptico.

También si experimentas problemas graves de visión o para hablar. Podrías estar pasando por tu primera migraña con este tipo de síntomas o ser un derrame cerebral, especialmente si tienes otros síntomas que incluyen entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo o caída en un lado de la cara.

El dolor de cabeza aparece repentinamente, junto con rigidez en el cuello, fiebre alta y confusión. Esto podría ser meningitis, una inflamación de la membrana que rodea el cerebro y la médula espinal.

Dolor de cabeza intenso que empeora con la actividad física, la tos o el esfuerzo. Podría indicar un aneurisma cerebral, un bulto en un vaso sanguíneo del cerebro.

El dolor de cabeza más fuerte que hayas tenido nunca y que aparece de repente. Podría ser nada más que un intenso dolor de cabeza, expone Minen, pero sería una buena idea ir a lo seguro y acudir a urgencias para descartar algo grave, aconseja la experta.

