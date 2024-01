Despiden a jefa de policía en México tras lanzar su propio corrido musical

Varios corridos musicales están inspirados en personajes del mundo del narcotráfico y hacen apología del delito, por lo que este género se ha prohibido en las radiodifusoras de diversos estados mexicanos.

Recientemente surgió una nueva polémica luego de que Georgina Tiscareño, secretaria de Seguridad Pública del municipio de Jesús María, en Aguascalientes, lanzó su propio corrido e incluso apareció en el video musical.

Dicho tema es interpretado por el cantante Ángel Fuentes, y hace alusión a los inicios de la jefa de policía en el mundo de la política, además de su estilo de vida fuera del servicio público, ya que, según la letra del corrido, suele conducir su camioneta a gran velocidad y llamar la atención por su manera de vestir.

En otra parte de la canción se menciona la portación de armas de fuego cuando dice: “una corta cargada para la seguridad”.

El presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula informó el cese de la secretaria de seguridad pública, Georgina Tiscareño, después de que se hiciera público un video en el que participó, en el que se hacía alusión a su desarrollo de vida pic.twitter.com/Pi2zFz0MGx — Azucena Uresti (@azucenau) January 11, 2024

La difusión del video musical en donde ella aparece generó el repudio de la sociedad, por lo que la entonces funcionaria intentó calmar la polémica asegurando que el corrido fue un regalo que recibió de su familia como un reconocimiento a su trayectoria, y rechazó que tuviera algo que ver son su función pública.

“Quiero puntualizar que no se utilizaron recursos públicos de ningún tipo, por lo tanto, deslindo a la autoridad municipal de cualquier participación en la producción que no costó ni un peso al erario”, señaló Georgina Tiscareño.

“Aunque tuve participación abierta en el video, es necesario precisar que tampoco utilicé ningún tipo de insignias oficiales que comprometan a la institución que encabezo. También es importante mencionar, que el contenido de dicho video, únicamente expresa actos de mi vida privada y en ningún momento hace apología a la comisión de algún delito o conducta ilícita que pongan en riesgo la seguridad del municipio”, agregó.

Por último, ofreció una disculpa pública y pidió a los productores del video bajarlo de las plataformas oficiales, sin embargo ya era muy tarde, pues su difusión le trajo consecuencias al ser removida de su cargo por el alcalde Antonio Arámbula.

Hasta ahora, Georgina no ha sido acusada de ningún cargo, ya que no se ha comprobado que para la realización del video se usaron recursos del erario, además de que la apología del delito no es sancionada por el Código Penal de Aguascalientes.

