Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 11 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 744,774 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,907,047 seguidores. El cantante y compositor es famoso por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que recogió 744,774 de me gusta. “GAFAS NEGRAS – 1/25 DON JUAN X DON JOSE”, indicó en su publicación.

2- Yailin la más viral: 327,821 Likes

Seguido de Maluma llega Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 11,628,662 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 327,821 me gusta de su comunidad. “Trola @mestizoisback”, escribió esta exitosa instagramer en su cuenta.

3- J Lo: 251,075 Likes

La artista J Lo (@jlo) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 253,439,307 followers. En su última publicación, J Lo ha recibido un total de 251,075 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “It’s finally here!!! The #CantGetEnough single and video are out…NOW! This Is Me…Now: A Love Story is streaming on @PrimeVideo February 16 ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Becky G: 230,715 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,820,215 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es popular por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recibió 230,715 me gusta. “Todo es balance”, escribió en ella.

5- Thalia: 52,376 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 21,250,426 followers en Instagram. Sus posteos en (@thalia) también causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 52,376 likes. “Gracias @paisaboys por este outfit extra cabrón!! ME ENCANTA! ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: