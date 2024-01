Telemundo anuncia la fecha de estreno de “El Señor de los Cielos 9”: 13 de febrero, 2024

Rafael Amaya volvió a ponerse las botas y el sombrero de Aurelio Casillas. Sacó sus pistolas y retomó la vena más cruel de su personaje para traerle al público “El Señor de los Cielos 9”. Telemundo ha desvelado, por fin, la fecha de estreno de esta producción y la “bestia” verá la luz el próximo 13 de febrero de 2024.

Aurelio vuelve con sed de venganza y no se detendrá ni un segundo para colmar sus ansias vivas de ver arder el mundo en llamas si es necesario. La narrativa de lo que sería esta temporada quedó clara desde el final de la edición anterior cuando vimos que Ismael era capturado por la policía. El hijo del gran Aurelio Casillas está en problemas y El Señor de los Cielos no está dispuesto a perdonar esta afrenta. A tanto llega su ansía viva por castigar a sus enemigos que ahora la vida de sus enemigos, de verdad corren peligro.

Iván Arana es el gran Ismael Casillas. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Telemundo

Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo, ha dado declaraciones sobre lo que será esta nueva temporada y asegura lo siguiente: “Sabemos que superará las expectativas de los fanáticos, quienes esperan con ansias ver a Aurelio en su verdadera naturaleza cruda e implacable, y que hizo de ‘El Señor’ un destacado en la televisión hispana”.

Desde su estreno original hace diez años, ‘El Señor de los Cielos’ siempre se ha distinguido ante el resto gracias a su impresionante valor de producción y talentoso elenco liderado por Rafa Amaya, y esta nueva temporada no será la excepción", Ronald Day, – presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo.

Pero Rafael Amaya no regresa solo en esta novena temporada, junto a él también estarán Carmen Aub, Iván Arana, Isabella Castillo, África Zavala, Itatí Cantoral y Robinson Díaz.

Todos sufrirán y sus historias cambiarán

Es importante destacar que las historias de todos ellos también serán diferentes en esta edición. Conversamos con algunos de los actores que conforman la novena temporada y ellos mismos advierten que con la ola de violencia desatada por la ira de Aurelio, sus personajes también vivirán sus horas más oscuras.

Pero vamos por partes, y respondamos la pregunta del millón: ¿Por qué la producción de Telemundo ha asegurado que en esta temporada “se despertó la bestia”? Todo parte de la respuesta que ellos han querido darle al público. La temporada pasada, que destacó el regreso de Amaya como Aurelio fue un éxito. Pero también generó una reacción simultánea en los fanáticos que pedían desde las redes sociales un cambio en el personaje.

En la temporada número ocho, en el despertar de El Señor de los Cielos, que significó que éste volviera a la vida, su maldad o su ira estaba más contenidas. Sus movimientos eran más metódicos y él también en alguna medida se mostraba cansado de todo el daño que había hecho con su estilo de vida. Quería cambiar, lo cual es parte de la necesidad del ser humano de modificar todo aquello en lo que ya no cree como definición de sí mismo.

Pero no, esta aparente pasividad de “El Señor” no le gustó del todo al público, y pedían -casi a gritos- que Aurelio volviera con mayor violencia. Por esta razón Telemundo decidió darle a los fans lo que tanto pedían y decidieron despertar a la bestia.

Y ahora que el lado más malévolo de Aurelio ha despertado, muchos personajes importantes sufrirán. Entrevistamos a muchos de ellos. Hablamos con Carmen Aub que es Rutila y ella misma admitió que su personaje sufrirá muchos cambios.

Nos dijo que no será la misma. Esto nos hizo sospechar, y por esta razón me atrevo a decir que morirán seres que ella ama. Aclaro que mis sospechas parten de conocer a Rutila, lo que más ama en esta historia son sus hijos. Su deseo de salirse del negocio y de vivir una vida tranquila siempre han sido su mayor aspiración, pero si todo cambiará de la noche a la mañana, no será sólo por el dolor de haber perdido al “Super Javi” -algo que aún no le perdono a la producción-.

Ni Carmen, ni la producción, quisieron desvelar algo que apuntara a que mis sospechas iban por buen camino, pero yo creo en mi hipótesis, verdaderamente presiento que una vez inicie la temporada mis sospechas se verán confirmadas. ¡Lo sostengo!

Carmen Aub es Rutila Casillas. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Telemundo

Siguiendo en esta misma línea de pérdidas, tenemos el caso de Thalí García; y es aquí donde surge otra de mis ya famosas sospechas.

Recordemos que ella le da vida a Berenice Ahumada, hermana de Diana -Isabella Castillo-. Y ustedes dirán, qué pasa con Thalí. Decididamente creo que ella va a morir en esta temporada. ¡Creo que en esta historia veremos el final de Berenice Ahumada! “¿Por qué?”, dirán ustedes. Mi respuesta es sencilla: La Casa de los Famosos 4. ¡Sí, señor!

Isabella Castillo es Diana Ahumada en “El Señor de los Cielos 9”. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Thalí forma parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, por ende no formará parte de la historia de El Señor de los Cielos en toda la parte final de la serie.

¿Me consta? No, pero los actores aún siguen grabando la telenovela y para el estreno del reality de Telemundo, las grabaciones aún seguirán en pie. Por esta razón, creo que su personaje llegará a su fin, lo que significará un fuerte golpe para Diana, el cual probablemente, al igual que Aurelio y Rutila, la llevará a un quebranto tal que dejará que su “bestia” despierte también.

El festín está listo y el público tiene mucho para deleitarse. Las noches de febrero, decididamente, no serán las mismas con el estreno de “El Señor de los Cielos 9”.

Sigue Leyendo más El Señor de los Cielos aquí:

· Rafael Amaya reaparece y luce irreconocible tras cambio radical en su físico | VIDEO

· Isabella Castillo se graba desde su camerino, luciendo su figura en un ceñido atuendo

· Rafael Amaya derramó miel en redes con una tierna publicación junto a su pareja