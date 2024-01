Dua Lipa y Callum Turner despiertan rumores de romance en premiere de “Masters of the Air”

La premiere de “Masters of the Air” ha traído importantes novedades para los seguidores de la cantante Dua Lipa, la estrella del pop podría estar iniciando un romance con el atractivo actor británico Callum Turner.

El miércoles pasado, en Los Ángeles, se llevó a cabo la alfombra roja de la nueva serie de Apple, “Masters of the Air”, que contó con la presencia de celebridades como Austin Butler. Sin embargo, la atención se centró en Dua Lipa, quien, a pesar de no caminar por la alfombra, acaparó la atención en la fiesta posterior celebrada en Avra en Beverly Hills.

En el evento, la cantante británica generó rumores sobre un posible romance al ser captada en un video de TMZ bailando de manera cariñosa con el actor Callum Turner. La entrada trasera, un poco abierta, permitió que se grabara a la pareja bailando románticamente, incluso sugiriendo un posible beso, aunque resulta difícil confirmarlo.

La presencia de Dua Lipa en el after party sin vínculos aparentes con el proyecto da lugar a especulaciones sobre una posible invitación por parte de Turner. Según las informaciones disponibles, Dua Lipa está actualmente soltera. La cantante mantuvo una relación con el director Romain Gavras el año pasado, pero, según reportes de la prensa internacional, la pareja se separó el mes pasado.

La relación entre la estrella del pop, de 28 años, y el director, de 42 años, se hizo pública en febrero de 2023. Sin llegar a cumplir un año juntos, decidieron poner fin a su romance. “Dua y Romain tomaron caminos separados después de un verano de amor. Ella está completamente enfocada en su carrera, y la pareja decidió poner fin a la relación antes de que las cosas se complicaran”, informó una fuente a The Sun.

Callum Turner, actor y modelo, obtuvo su primer papel protagónico en 2012 como Aaron en el drama televisivo “Leaving”. Desde entonces, ha cosechado reconocimiento, destacando su papel como hermano de Eddie Redmayne en la serie “Fantastic Beast” de la franquicia cinematográfica de Harry Potter. Hasta el momento, ni Dua Lipa ni Callum Turner han comentado al respecto. ¿Estaremos ante una nueva pareja mediática que acaparará la atención en los próximos días? Solo el tiempo lo dirá.

Dua Lipa en Globos de Oro, elegancia con un desafío de alta costura

La cantante Dua Lipa figuró entre los invitados más destacados de los Globos de Oro 2024, obteniendo elogios en las listas de los mejores vestidos en la gala de premiación cinematográfica y televisiva celebrada en Los Ángeles el pasado domingo. La artista londinense, nominada por su tema ‘Dance the Night’ de la película ‘Barbie’, lució un impresionante vestido negro al estilo ‘old Hollywood’, con silueta de sirena confeccionado a medida por Daniel Roseberry para Schiaparelli. El vestido incluía bordados de huesos dorados en el cuerpo y fue complementado con llamativas joyas, como un collar ‘vintage’ de Tiffany & Co. de 1962.

No obstante, tras la elegancia del diseño de alta costura se ocultaba un desafío inesperado: Dua Lipa apenas podía sentarse y mantener una postura normal en la silla. La propia cantante compartió un video humorístico que muestra su intento de adoptar una postura recta con el ajustado vestido, revelando que la prenda contaba con un corsé interno rígido. “Lo único que faltaba era una silla reclinable”, comentó la cantante con humor.

