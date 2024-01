Emmy 2023: ¿cuándo y dónde ver los premios?

La edición 75 de los premios Emmy, prevista para realizarse en 2023, se celebrará este lunes. Debido a la huelga de actores de Estados Unidos, los galardones que reconocen lo mejor de la televisión retrasaron su ceremonia cuatro meses.

La ceremonia se celebrará en el día festivo de Martin Luther King Jr. en el Teatro Peacock, en Los Ángeles.

Antes de la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos, que se extendió por 118 días, la ceremonia de los Premios Emmy estaba prevista para celebrarse el 18 de septiembre de 2023.

¿Dónde ver los Premios Emmy?

La edición 75 de lo Emmy se transmitirá en vivo por a través de la cadena Fox a partir de las 8:00 pm hora del este en Estados Unidos y estará disponible al día siguiente en Hulu.

En Latinoamérica la ceremonia se podrá seguir a través de TNT y HBO Max.

¿Quién será el presentador?

El actor y comediante Anthony Anderson será el presentador de esta edición de los Premios Emmy.

Esta es la primera vez de Anderson, quien fue nominado siete veces como Mejor Actor Principal en una Comedia por su trabajo en Black-ish de ABC, como anfitrión de los premios que otorga la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión (Natas).

Además de Anderson, en la lista de presentadores figuran Pedro Pascal, Quinta Brunson, Jenna Ortega, Stephen Colbert, Juno Temple y Brett Goldstein.

¿Quiénes son los nominados?

La serie dramática de HBO Succession lidera la carrera por los Emmy con 27 nominaciones.

The Last of Us, la adaptación del videojuego realizada por HBO, sigue en la competencia con 24 nominaciones, incluyendo una para el chileno-estadounidense Pedro Pascal en la categoría de Mejor Actor en una Serie Dramática.

The White Lotus se destacó con 23 nominaciones, incluyendo Mejor Serie Dramática y Mejor Actriz de Reparto en una serie dramática para Jennifer Coolidge.

Ted Lasso, la comedia de Apple TV+ destacó en las nominaciones de los Emmy con 21 candidaturas.

Lista completa de nominados:

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor Actor de Serie Dramática

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor Actriz de Serie Dramática

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor Actor Secundario en Serie Dramática

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfayden (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgard (Succession)

Mejor Actriz Secundaria en Serie Dramática

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhean Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

Mejor Actor de Comedia

Bill Hader (Barry)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor Actriz de Comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor Serie Limitada o de Antología

Beef (Netflix)

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fleishman Is in Trouble (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor Actor de Serie Limitada o Película de Televisión

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales)

Evan Peters (Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Beef)

Mejor Actriz de Serie Limitada o Película de Televisión

Lizzy Caplan (Fleishman Is in Trouble)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Beef)

Mejor Reality Show

The Amazing Race (CBS)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Mejor Talk Show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

Seguir leyendo: