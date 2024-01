Seguro Social: ¿cuándo se puede solicitar los pagos en el 2024?

Millones de estadounidenses mensualmente se benefician de los pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), ya sea jubilado o beneficiario en los distintos programas sociales que lo componen, los montos exactos dependen de algunos factores.

La edad más próxima a la jubilación son los 62 años, mientras que el promedio se jubila a los 67 años y algunos optan por retrasar el retiro hasta los 70 años. Dependiendo de la edad va a ser la cantidad recibida todos los meses.

Es importante tener en cuenta esto, ya que un adulto mayor que decide jubilarse a los 62 años obtiene un 30% menos en los pagos mensuales del Seguro Social, mientras que un jubilado a los 67 años recibe el 100% y un retirado a los 70 años más del 100% de los pagos.

Debido al ajuste del Costo de Vida (COLA) 2024 del 3.2% los jubilados a los 62 años reciben un pago de $2,710 dólares, a los 67 años se le envía un pago de $3,822 dólares y a los 70 años reciben un pago de $4,873 dólares, es decir que desde el cheque mínimo al máximo hay una diferencia de $2,163 dólares.

¿Cuándo se puede presentar la solicitud?

De acuerdo con la SSA, los jubilados pueden solicitar el retiro hasta 4 meses antes de desear recibir el cheque, para esto la entidad sugiere hacer la solicitud en línea en vez de dirigirse a la oficina central ya que esta herramienta es más fácil, cómoda y rápida.

Los adultos mayores que no sepan hacer la solicitud en línea pueden llamar al Seguro Social 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de lunes a viernes de 8 am a 7 pm. En caso de no poder hacer el trámite online por algún otro inconveniente se deberá esperar para concretar una cita en la oficia de la SSA.

Para aquellos estadounidenses que estén en el extranjero puede visitar el sitio web https://www.ssa.gov/foreign/foreign.htm y se le indicará la oficina que esté más cercana.

