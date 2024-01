Biden dice que siguen buscando la liberación de rehenes de Hamás tras 100 días de guerra

El presidente Biden prometió el domingo que su administración continuaría sus esfuerzos para liberar a los rehenes que Hamas tomó hace 100 días en el ataque del grupo militante contra Israel.

Biden enfatizó que “Hoy marcamos un hito devastador y trágico…En este día terrible, reafirmo nuevamente mi promesa a todos los rehenes y sus familias: estamos con ustedes. Nunca dejaremos de trabajar para traer a los estadounidenses a casa”, enfatizó.

El mandatario destacó, “Espero mantener un estrecho contacto con mis homólogos en Qatar, Egipto e Israel para devolver a todos los rehenes a sus hogares y a sus familias”, indicó.

La guerra en Gaza cumple 100 días y el número de muertos alcanza los 24,000 https://t.co/HGQJ7OlWyL — La Opinión (@LaOpinionLA) January 14, 2024

“Durante 100 días, temieron por sus vidas, sin saber lo que les deparará el mañana. Durante 100 días, sus familias han vivido en agonía, rezando por el regreso sano y salvo de sus seres queridos”, añadió.

“Y durante cada uno de esos 100 días, los rehenes y sus familias han estado en el primer plano de mi mente mientras mi equipo de seguridad nacional y yo hemos trabajado sin parar para tratar de asegurar su libertad”, insistió.

Remarcó que las acciones de su Administración desde los “brutales ataques” de la milicia palestina para lograr que todos los rehenes vuelvan a sus casas, y ha recordado a los 105 liberados gracias a su mediación coordinada con Qatar y Egipto, que además dio lugar a una tregua de cuatro días en la que se pudo introducir en el enclave “ayuda humanitaria vital adicional” para la población gazatí.

“Me comprometí a fondo para asegurar, mantener y ampliar ese acuerdo. Lamentablemente, Hamás lo abandonó al cabo de una semana. Pero Estados Unidos y nuestros socios no se han rendido”, continuó.

En ese sentido, explicó que el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, realizará una gira por Oriente Próximo la semana pasada para buscar un nuevo acuerdo que diera lugar a la liberación del resto de rehenes.

Blinken dijo que los funcionarios estadounidenses estaban trabajando “las 24 horas del día” para asegurar la liberación de todos los rehenes.

“Estados Unidos está contigo y no descansaremos hasta que te reúnas con tus seres queridos”, aseguró.

“Es imposible para cualquiera de nosotros entender lo que han soportado durante esos 100 días, pero me he reunido con muchas de sus familias y les he transmitido un mensaje claro: Estados Unidos está con ustedes y no descansaremos hasta que se reúnan con ustedes sus seres queridos”, dijo Blinken.

Claves sobre acusación de genocidio contra Israel ante Corte Internacional; varios países se suman https://t.co/JO0aIOuiH5 — La Opinión (@LaOpinionLA) January 11, 2024

Por otro lado, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses anunció hoy que tienen previsto recibir a familias de rehenes estadounidenses e israelíes en el Capitolio en Washington el próximo miércoles.

Al cumplirse cien jornadas desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, los muertos palestinos por la ofensiva israelí en Gaza rozan los 24,000 y otras 7,000 personas siguen bajo escombros de edificios destruidos, según el Gobierno de Gaza, bajo control de Hamás.

Por su parte, las autoridades de Gaza han confirmado la muerte de 23,968 palestinos, a los que se suman 339 fallecidos en operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Mientras tanto, Israel dice que los combates no terminarán hasta que Hamas sea completamente derrotado. El futuro inmediato en toda la región, y especialmente para miles de civiles que viven en condiciones atroces en Gaza, parece particularmente sombrío.

*Con información de EFE.

