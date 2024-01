Carlo Ancelotti regaña a Jude Bellingham y a Vinícius Jr por gesto ante Barcelona

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, dejó un gesto de caballerosidad en la final de la Supercopa de España, con un regaño para Vinícius Junior y Jude Bellingham tras una acción, con 4-1 en el marcador y el Barcelona con un jugador menos, en la que dieron dos taconazos.

“A mí el tacón no me gusta. Lo ha hecho Vinícius y Bellingham. Les he pedido que no lo hagan”, aseguró Ancelotti a la conclusión del partido en Movistar.

La imagen fue vista por todos, un gesto de caballero del técnico italiano, de respeto al rival. Se produjo tras un regate de Bellingham en una acción ofensiva, en la que conectó de tacón con ‘Vini’. El futbolista brasileño retrasó el juego con otro taconazo, pegado a la banda donde estaba ‘Carletto’ que no dudó en llamar la atención a sus jugadores.

Afeó el gesto de Vinícius, que ya había protagonizado alguna discusión con el banquillo del Barcelona tras la expulsión de Araujo, dejando el gesto con sus manos de 4-1 a los que se dirigieron a él con reproches.

Ancelotti llamó la atención a Vinícius, le pidió que no lo hiciera más y evitase ese tipo de acciones que el rival puede considerar como faltas de respeto, y también se dirigió a Bellingham que lo recibió con cara de sorpresa.

“Vinícius ha jugado muy bien, ha necesitado dos o tres partidos para recuperar su mejor nivel”, aseguró Ancelotti que destacó la igualdad del partido pese al triunfo por 4-1 del Real Madrid.

“No lo esperaba tan pronto, hemos aprovechado la velocidad de Vinícius a la contra para adelantarnos pero después ha sido un partido difícil que nos ha costado mucho. El resultado es abultado por como ha jugador el Barcelona. Nos ha costado mucho recuperar el balón, utilizamos demasiado la contra, debimos manejar más el balón. Estamos contentos”, analizó.

“Este título y estos dos partidos han demostrado que estamos bien, en buena dinámica, también tras el parón. Ahora llegan más partidos, hay que poner el título en la vitrina y mirar adelante”.

