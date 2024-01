Edición 29° de los Critics Choice Awards destaca en Hollywood

Este domingo 14 de enero, el Barker Hangar de Santa Mónica, California, fue el escenario de la 29° edición de los Critics Choice Awards, un evento que reunió a prominentes figuras de la industria del entretenimiento en Hollywood.

La Asociación de la Crítica Cinematográfica, conformada por 250 miembros, desempeñó el papel de seleccionar las destacadas producciones del cine, la televisión y el streaming estadounidense del año 2023. En esta ocasión, Barbie y Oppenheimer protagonizaron un nuevo enfrentamiento en cuanto a la cantidad de nominaciones, mientras que Succession y The Bear se destacaron en la acumulación de premios.

La alfombra roja, contó con la presencia de leyendas de Hollywood como Harrison Ford, quien recibió el reconocimiento a la trayectoria. Junto a él desfilaron estrellas destacadas como Julianne Moore, Jennifer Aniston, David Duchovny, así como representantes de la nueva generación de talentos encabezada por Margot Robie y Cillian Murphy. La diversidad de generaciones en el evento resaltó la rica historia y el continuo florecimiento del talento en la industria del entretenimiento.

La ceremonia no solo celebró la excelencia en el cine y la televisión, sino que también brindó un espacio para reconocer el impacto duradero de figuras icónicas como Harrison Ford, cuya contribución a la industria cinematográfica fue honrada con el merecido premio a la trayectoria.

El evento, al ser una plataforma donde convergen veteranos y nuevas estrellas, encapsula la esencia dinámica y evolutiva de Hollywood, demostrando que la industria del entretenimiento continúa siendo un terreno fértil para la creatividad y la innovación.

Ganadores de los Critics Choice Awards 2024

Mejor película

GANADORA: Oppenheimer

Mejor director

GANADOR: Christopher Nolan, Oppenheimer

Mejor Actor

GANADOR: Paul Giamatti, The Holdovers

Mejor actriz

GANADORA: Emma Stone, Poor Things

Mejor serie limitada

GANADORA: Beef (Netflix)

Mejor serie dramática

GANADORA: Sucesión (HBO | Max)

Mejor diseño de vestuario

GANADORA: Jacqueline Durran, Barbie

Mejor peluquería y maquillaje

GANADORA: Barbie

Mejores efectos visuales

GANADOR: Oppenheimer

Mejor montaje

GANADORA: Jennifer Lame, Oppenheimer

Mejor serie de comedia

GANADORA: The Bear (FX)

Mejor actor de serie dramática

GANADOR: Kieran Culkin, Succession (HBO | Max)

Mejor actriz de serie dramática

GANADORA: Sarah Snook, Succession (HBO | Max)

Mejor programa de entrevistas

GANADOR: Last Week Tonight with John Oliver (HBO | Max)

Mejor especial de comedia

GANADOR: John Mulaney: Baby J (Netflix)

Mejor serie en lengua extranjera

GANADORA: Lupin (Netflix)

Mejor serie de animación

GANADORA: Scott Pilgrim despega (Netflix)

Mejor conjunto actoral

GANADOR: Oppenheimer

Mejor guión adaptado

GANADOR: Cord Jefferson, American Fiction

Mejor guión original

GANADOR: Greta Gerwig y Noah Baumbach, Barbie

Mejor actor de serie de comedia

GANADOR: Jeremy Allen White, The Bear (FX)

Mejor actriz de serie de comedia

GANADORA: Ayo Edebiri, The Bear (FX)

Mejor diseño de producción

GANADORA: Sarah Greenwood y Katie Spencer, Barbie

Mejor película de habla no inglesa

GANADORA: Anatomy of a Fall

Mejor fotografía

GANADOR: Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Mejor canción

GANADORA: I’m just Ken, Barbie

Mejor actor de serie limitada o película para televisión

GANADOR: Steven Yeun, Beef (Netflix)

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión

GANADORA: Ali Wong, Beef (Netflix)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

GANADOR: Ebon Moss-Bachrach, The Bear (FX)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

GANADORA: Meryl Streep, Only Murder in the Building (Hulu)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

GANADORA: Elizabeth Debicki, The Crown (Netflix)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

GANADOR: Billy Crudup, The Morning Show (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

GANADORA: Maria Bello, Beef (Netflix)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

GANADOR: Jonathan Bailey, Fellow Travelers (Showtime)

Mejor actor de reparto

GANADOR: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Mejor actriz de reparto

GANADORA: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor actor/actriz joven

GANADOR: Dominic Sessa The Holdovers

Mejor película de animación

GANADORA: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor banda sonora

GANADORA: Ludwig Göransson, Oppenheimer

SeeHer Award

GANADORA: America Ferrera

Premio a la Trayectoria:

Harrison Ford

