Julia Roberts se arrepiente de no haber ido a la universidad

Julia Roberts ha obtenido muchos reconocimientos a lo largo de su carrera como actriz, pero ahora dio a conocer que le hubiera gustado tener un título universitario; sin embargo, fueron las circunstancias las que impidieron que lograra cumplir esa meta profesional.

En una entrevista que le hizo el director de cine Richard Curtis para la edición inglesa de la revista Vogue, la actriz de 56 años habló al respecto: “No pude ir a la universidad. Mi familia no tenía el dinero. Y yo no tenía potencial para obtener una beca. Fue por ese tipo de cosas. Pero ahora que mis hijos han pasado por el proceso universitario y han buscado escuelas y hablado sobre lo que les interesa aprender más y todo eso, me entra un anhelo por ese espacio académico”.

Julia sabe que nunca es tarde para comenzar una carrera, y también expresó cuál es el área que siempre le ha interesado: “¡Quiero aprender sobre antropología! ¿Dónde está ese espacio académico para alguien como yo? En realidad no existe, pero…”

La actriz ha obtenido muy buenas críticas por su más reciente trabajo, “Leave The World Behind”, dirigido por Sam Esmail y en el que comparte créditos con Ethan Hawke, Kevin Bacon y Mahershala Ali. Ella comentó lo siguiente en CBS Mornings sobre la película (que se estrenó hace un mes en Netflix): ” Sam la llama una película de desastres. Ethan lo llama un thriller. Son ambas cosas. Pero para mí, es una historia sobre una familia, un esposo y su esposa, que son algo opuestos. Él es más tranquilo y relajado. Y ella es una adicta al trabajo. Hay tanto de qué hablar, tanta fragilidad en el mundo, tantas cosas que realmente están en nuestras manos, que no estamos siendo verdaderamente responsables”.

Julia también revisó para esa publicación muchos de los looks que ha tenido a lo largo de los años. No podía faltar el outfit que lució en la película “Pretty Woman”, y al respecto dijo: ” La chamarra era porque pensaba que tenía un gran trasero, y por eso la usé así. Y en cuanto a por qué tengo una pata de pollo de plástico como accesorio, no lo sé. Lo divertido sobre este vestido es que lo compré por $20 dólares. Creo que era blanco y negro, y el diseñador de vestuario lo cambió, para hacer que luciera diferente; las botas eran realmente incómodas”.

